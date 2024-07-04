SpaceWeb запустил облачные сервисы

Хостинг-провайдер SpaceWeb объявил о старте работы собственной облачной платформы. Облачные серверы, балансировщик нагрузки, облако для хранения данных, бэкапы и ряд других облачных сервисов уже доступны для пользователей. Облачная платформа SpaceWeb предлагает актуальное решение для построения гибких и быстро масштабируемых веб-проектов, а также может стать альтернативой ушедшим из России зарубежным провайдерам с похожим продуктовым решением и демократическим ценовым диапазоном. Бета-тестирование нескольких облачных продуктов было открыто в конце 2023 г. После проведённых испытаний компания доработала функциональность и анонсировала запуск в коммерческую эксплуатацию.

Платформа построена по технологии виртуализации KVM с предоставлением root-доступа и возможностью удалённого пользования через VNC-консоль. Пропускная способность канала — до 300 Мб/сек во всей тарифной линейке, кроме HDD-серверов. Все тарифы включают приватные сети, в том числе между разными дата-центрами, интернет-протоколы IPv4 и IPv6, защиту от DDoS-атак. Для обеспечения безопасности, повышения отказоустойчивости, настройки балансировки и бэкапирования доступны локальные сети 1 Гб. Пользователь может выбирать IP-адреса из пула доступных и переносить их между серверами. Управление ведётся через панель управления собственной разработки SpaceWeb, а для установки на виртуальные серверы доступны панели: ispmanager, FASTPANEL, в том числе доступны дистрибутивы: Ubuntu, CentOS, Debian, а также Rocky Linuх и AlmaLinux.

Конфигуратор облачной платформы SpaceWeb позволяет создать кастомизированный тариф с необходимым числом ядер, оперативной памяти и дисковой квоты — и платить только за используемые ресурсы. При остановке облачных серверов оплата списывается только за ресурсы диска и резерв IP-адресов. Сервер можно запустить также на ограниченный срок, например, на период тестирования ПО.

«Облачная платформа SpaceWeb подойдёт для хостинга сайтов, мобильных приложений, чат-ботов, pet-проектов различной направленности, а также игровых серверов, рендеринга и других задач веб-разработки, в том числе для высоконагруженных проектов с географически распределённой инфраструктурой. Облачные серверы построены на традиционной модели VPS, по которой работают многие российские провайдеры. Пользователь получает виртуальный частный сервер в собственное распоряжение с правом самостоятельного администрирования и установки софта», — отметил Алексей Шашкин, коммерческий директор SpaceWeb.

В базовых тарифах облачной платформы SpaceWeb доступны конфигурации серверов с процессорами от 1х2,8 до 16х2,8ГГц, оперативной памятью от 1 до 32 Гб и объёмом дисков от 10 до 400 Гб NVMe, в том числе до 1200 Гб на бэкапы. А для требовательных и ресурсоёмких проектов подойдут Turbo- и HDD-тарифы с расширенными характеристиками. Дополнительно к облачным серверам можно подключить платное администрирование, облачные бэкапы, балансировщик нагрузки, выделенный IP-адрес, независимый мониторинг и другие необходимые функции. Для всех пользователей открыт бесплатный тестовый период на три дня.