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Вышел новый ACM 1.7 с поддержкой компьютеров под управлением Windows

«Группа Астра» представила новую версию системы управления конфигурациями ACM 1.7. Ключевое нововведение релиза — поддержка компьютеров под управлением ОС Microsoft Windows в качестве управляемых устройств. Кроме того, в версии 1.7 профили заменены на гибкие сценарии, реализована инвентаризация пользователей и повышена безопасность взаимодействия внутренних сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Решение ACM — комплексный инструмент для управления парком корпоративных компьютеров: он инвентаризирует оборудование и программное обеспечение, помогает приводить компьютеры к эталонной конфигурации, распространяет обновления между устройствами, а также строит отчетность, на основании которой ИТ-служба принимает решения в части управления инфраструктурой.

Компьютеры на Windows стали управляемыми устройствами в ACM

Команда ACM планомерно продолжает стратегию мультивендорности: из единой консоли администраторы могут управлять устройствами не только на базе Astra Linux, но и других линуксоподобных операционных систем — ALT Linux, RedOS, Debian, Ubuntu, Fedora Linux и Alma Linux.

Начиная с версии 1.7 ACM позволяет собирать инвентарные данные с компьютеров под управлением ОС Microsoft Windows. Это дает системным администраторам возможность формировать сводную картину по всему парку техники организации независимо от установленной операционной системы: в едином отчете видно, сколько устройств все еще работает на ОС Windows и сколько уже переведено на отечественные операционные системы. Такой инструмент особенно востребован в гетерогенных инфраструктурах, где важно отслеживать динамику миграции парка в реальном времени.

От профилей к сценариям: новый уровень гибкости

В ACM 1.7 полностью переработан механизм управляющих воздействий на группы компьютеров. Профили, которые раньше назначались на статические и динамические коллекции устройств, заменены сценариями — более гибким и настраиваемым инструментом.

Сценарий состоит из последовательности шагов, например, таких как установка пакета, запуск обновления операционной системы или выполнение произвольного скрипта. Администратор может свободно комбинировать предустановленные и собственные шаги, менять их порядок и создавать практически любое количество вариаций воздействия. Сценарии можно копировать, что удобно для шаблонизации типовых операций: например, взять готовый сценарий установки ПО для одной версии операционной системы и быстро адаптировать его под другую, изменив всего один шаг.

Профили при этом сохранены для одной задачи — установки операционной системы на чистое железо, где особая кастомизация не требуется.

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Благодаря универсальности сценарии можно запускать не только на Astra Linux, но и на других поддерживаемых Linux-дистрибутивах, а также ОС Windows. Это открывает администраторам возможность в экспертном режиме настраивать доставку По и его обновлений на устройствах, для которых у ACM нет поддержки репозиториев, — с помощью собственных скриптов и заранее подготовленной инфраструктуры.

Инвентаризация пользователей

В новой версии появилась функция инвентаризации пользователей на управляемых компьютерах. Теперь данные о пользователях можно использовать при назначении сценариев. На основе параметра «пользователь» администраторы могут создавать динамические коллекции устройств: например, объединить все компьютеры, за которыми закреплен конкретный сотрудник, и централизованно установить на них необходимое ПО. Это также упрощает работу системных администраторов с обращениями пользователей — по фамилии сотрудника можно быстро найти закрепленные за ним устройства прямо в консоли ACM.

В версии 1.7 усилена безопасность взаимодействия внутренних сервисов ACM — обмен данными между ними переведен на защищенный протокол HTTPS.

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«Windows в качестве управляемых устройств позволяет организациям, находящимся в процессе перехода на отечественные операционные системы, видеть весь парк техники в едином окне и отслеживать прогресс миграции. Переход от профилей к сценариям дает администраторам гораздо больше свободы в настройке управляющих воздействий, а благодаря их универсальности мы фактически открываем возможность гибкого управления и другими операционными системами через экспертные сценарии. Отдельно отмечу инвентаризацию пользователей — эту функцию мы планировали выпустить только в версии 1.8, но реализовали ее значительно раньше», — сказала Анастасия Белоусова, менеджер продукта ACM «Группы Астра».

Менеджер конфигураций ACM входит в платформу Astra Server Core наряду с серверной операционной системой Astra Linux и службой каталога ALD Pro.

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