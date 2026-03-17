Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Вышел новый Astra Configuration Manager 1.6 с усиленной безопасностью и поддержкой Alt Linux

«Группа Астра» представила новую версию системы управления конфигурациями Astra Configuration Manager (ACM) 1.6. Релиз сфокусирован на повышении безопасности развертывания в защищенных инфраструктурах и продолжении стратегии мультивендорности — теперь решение поддерживает работу с операционной системой Alt Linux.

ACM — современный инструмент для автоматизации инвентаризации и управления жизненным циклом корпоративных устройств. Решение обеспечивает отслеживание изменений в конфигурации оборудования, оперативное выявление несоответствий, учет программного и аппаратного обеспечения, управление обновлениями ОС и лицензиями ПО, а также формирование подробных отчетов для анализа ИТ-инфраструктуры.

Применение ACM позволяет системным администраторам экономить время и ресурсы за счет автоматизации рутинных операций, снижает риски информационной безопасности благодаря своевременному обновлению операционных систем и программного обеспечения, а также помогает предотвратить финансовые потери от хищений и несанкционированных модификаций оборудования.

Ключевым нововведением версии продукта 1.6 стала реализация функций, позволяющих работать в инфраструктуре с усиленной защитой (так называемом режиме харденинга). Это повышает безопасность системы, снижает риски возможных угроз за счет закрытия неиспользуемых портов, настройки групп и пользователей, настройки шифрованных протоколов.

Повышена безопасность передачи данных между сервисами ядра и сегментными сервисами за счет механизма подписания сообщений RabbitMQ с использованием генерируемой пары ключей. Реализовано подключение сервисов ACM к брокеру сообщений по защищенному протоколу TLS. Порядок включения этих функций разрабатывается индивидуально на этапе проектирования внедрения в соответствии с требованиями и особенностями ИТ-инфраструктуры заказчика. Новые возможности исключают конфликты с настройками прав доступа, управляемыми службами каталога, и обеспечивают корректную работу ACM в защищенных сетевых сегментах.

Продолжая стратегию мультивендорности, ACM 1.6 получил поддержку операционной системы Alt Linux. Теперь системные администраторы могут конфигурировать устройства под управлением Alt Linux из единой консоли наряду с Astra Linux, «Ред ОС», Ubuntu, Debian, Fedora Linux и Alma Linux.Существенно расширен набор собираемых инвентарных параметров — система теперь фиксирует PCI-идентификаторы устройств, состоящие из Vendor ID и Device ID. Эти параметры позволяют однозначно идентифицировать производителя и модель аппаратных компонентов: материнских плат, сетевых адаптеров и другого оборудования.

На основе PCI-идентификаторов администраторы могут создавать динамические коллекции для массового распространения обновленных драйверов. Если в инфраструктуре обнаружена уязвимость в драйвере определенной модели оборудования, система автоматически определит все устройства с этим компонентом и позволит централизованно установить обновленную версию драйвера.

«Мы продолжаем последовательно развивать ACM в двух ключевых направлениях: безопасность и мультивендорность, — сказала Анастасия Белоусова, менеджер продукта ACM «Группы Астра». — В версии 1.6 продукт стал готов к развертыванию в наиболее защищенных инфраструктурах со строгими требованиями к сетевой безопасности. Одновременно мы расширили список поддерживаемых операционных систем, добавив Alt Linux, и планируем продолжить это направление — в следующем релизе появится поддержка MS Windows. Еще одно важное нововведение — сбор PCI-идентификаторов. Это практический ответ на запросы наших клиентов: теперь можно автоматически находить устройства с определенным оборудованием и массово обновлять драйверы, оперативно закрывая уязвимости».

Astra Configuration Manager предназначен для управления крупными парками компьютеров на базе Astra Linux и других операционных систем семейства Linux. Решение входит в портфель серверных продуктов «Группы Астра» наряду с операционной системой Astra Linux Server и службой каталога ALD Pro.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

