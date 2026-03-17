Вышел новый Astra Configuration Manager 1.6 с усиленной безопасностью и поддержкой Alt Linux

«Группа Астра» представила новую версию системы управления конфигурациями Astra Configuration Manager (ACM) 1.6. Релиз сфокусирован на повышении безопасности развертывания в защищенных инфраструктурах и продолжении стратегии мультивендорности — теперь решение поддерживает работу с операционной системой Alt Linux.

ACM — современный инструмент для автоматизации инвентаризации и управления жизненным циклом корпоративных устройств. Решение обеспечивает отслеживание изменений в конфигурации оборудования, оперативное выявление несоответствий, учет программного и аппаратного обеспечения, управление обновлениями ОС и лицензиями ПО, а также формирование подробных отчетов для анализа ИТ-инфраструктуры.

Применение ACM позволяет системным администраторам экономить время и ресурсы за счет автоматизации рутинных операций, снижает риски информационной безопасности благодаря своевременному обновлению операционных систем и программного обеспечения, а также помогает предотвратить финансовые потери от хищений и несанкционированных модификаций оборудования.

Ключевым нововведением версии продукта 1.6 стала реализация функций, позволяющих работать в инфраструктуре с усиленной защитой (так называемом режиме харденинга). Это повышает безопасность системы, снижает риски возможных угроз за счет закрытия неиспользуемых портов, настройки групп и пользователей, настройки шифрованных протоколов.

Повышена безопасность передачи данных между сервисами ядра и сегментными сервисами за счет механизма подписания сообщений RabbitMQ с использованием генерируемой пары ключей. Реализовано подключение сервисов ACM к брокеру сообщений по защищенному протоколу TLS. Порядок включения этих функций разрабатывается индивидуально на этапе проектирования внедрения в соответствии с требованиями и особенностями ИТ-инфраструктуры заказчика. Новые возможности исключают конфликты с настройками прав доступа, управляемыми службами каталога, и обеспечивают корректную работу ACM в защищенных сетевых сегментах.

Продолжая стратегию мультивендорности, ACM 1.6 получил поддержку операционной системы Alt Linux. Теперь системные администраторы могут конфигурировать устройства под управлением Alt Linux из единой консоли наряду с Astra Linux, «Ред ОС», Ubuntu, Debian, Fedora Linux и Alma Linux.Существенно расширен набор собираемых инвентарных параметров — система теперь фиксирует PCI-идентификаторы устройств, состоящие из Vendor ID и Device ID. Эти параметры позволяют однозначно идентифицировать производителя и модель аппаратных компонентов: материнских плат, сетевых адаптеров и другого оборудования.

На основе PCI-идентификаторов администраторы могут создавать динамические коллекции для массового распространения обновленных драйверов. Если в инфраструктуре обнаружена уязвимость в драйвере определенной модели оборудования, система автоматически определит все устройства с этим компонентом и позволит централизованно установить обновленную версию драйвера.

«Мы продолжаем последовательно развивать ACM в двух ключевых направлениях: безопасность и мультивендорность, — сказала Анастасия Белоусова, менеджер продукта ACM «Группы Астра». — В версии 1.6 продукт стал готов к развертыванию в наиболее защищенных инфраструктурах со строгими требованиями к сетевой безопасности. Одновременно мы расширили список поддерживаемых операционных систем, добавив Alt Linux, и планируем продолжить это направление — в следующем релизе появится поддержка MS Windows. Еще одно важное нововведение — сбор PCI-идентификаторов. Это практический ответ на запросы наших клиентов: теперь можно автоматически находить устройства с определенным оборудованием и массово обновлять драйверы, оперативно закрывая уязвимости».

Astra Configuration Manager предназначен для управления крупными парками компьютеров на базе Astra Linux и других операционных систем семейства Linux. Решение входит в портфель серверных продуктов «Группы Астра» наряду с операционной системой Astra Linux Server и службой каталога ALD Pro.