Вышло новое поколение самой популярной российской ОС. Что изменилось

Российская ОС Astra Linux обновилась до версии 1.8. Изменений в системе очень много – как визуальных, так и скрытых от глаз. Разработчики позиционируют эту сборку не как обновление, как ОС нового поколения.

Обновленный отечественный Linux

Отечественная ОС Astra Linux получила масштабное обновление до версии 1.8, сообщили CNews представители ПАО «Группа Астра» – разработчика системы. Создатели дистрибутива утверждают, что это ОС нового поколения. К основным изменениям они относят улучшенный механизм управления ресурсами для ускоренного выполнения задач, а также повышенную отзывчивость самой системы. Но первым после запуска пользователей встретит интерфейс, который тоже претерпел значительные изменения.

Основу Astra Linux 1.8 составляет пакетная база Linux-дистрибутива Debian 12 с кодовым названием Bookworm. Это стабильная сборка данного релиза, распространяющаяся с открытым исходным кодом и получившая пролонгированную техподдержку со стороны сообщества разработчиков.

Группа Астра Astra Linux пережила масштабный апгрейд

На вопрос о сроках разработки Astra Linux 1.8 представители «Группы Астра» ответили: «Формально разработка нового очередного обновления стартует с первым релизом предыдущего, то есть разработка 1.9 уже стартовала. Плотная работа «на выпуск» началась около полутора лет назад. Всего было потрачено ресурсов объемом около 100 человеко-лет».

ОС Astra Linux – это самая популярная российская ОС. В 2021 г. компания «Русбитех-Астра» (разработчик ОС, входит в «Группу Астра») заняла 69% рынка разработчиков ОС против 43% в 2020 г., обогнав по темпам роста конкурентов – «Базальт СПО» («Альт»), «Ред софт» («Ред ОС»), НТЦ ИТ РОСА (РОСА). В 2024 г. доля Astra Linux, по версии Strategy Partners, выросла до 76%.

Как поменялся интерфейс

Общая концепция графической среды Astra Linux 1.8 осталась, в целом прежней, что позволит быстро освоиться в ней тем, кто привык к интерфейсу в версии 1.7. Но визуально оболочка все же довольно сильно отличается – она стала более легкой, своего рода «воздушной». Новый графический стиль носит название Astra Proxima.

Группа Астра Интерфейс в версии 1.8

Сохранена классическая компоновка элементов интерфейса – снизу располагается панель задач, слева внизу – стартовое меню (аналог «Пуска» в Windows), справа – часы и системные значки, а такое меню с уведомлениями. Окно штатного файлового менеджера – внешне напоминает «Проводник» в Windows 11, да и в целом оболочка схожа с интерфейсом этой ОС, что упростит переход с нее на Astra Linux 1.8.

Группа астра Интерфейс в версии 1.7

Система поддерживает как светлую, так и темную тему интерфейса (можно выбирать самостоятельно) и имеет расширенное меню настроек, являющее собой в некоторой степени симбиоз «Панели управления» и «Параметров» из современных версий Windows.

«В процессе работы над новым стилем были использованы как качественные, так и количественные методики, включая пользовательские тестирования, фокус-группы при участии заказчиков вендора и анализ поведения пользователей, – сказали CNews представители «Группы Астра». – Все это помогло выявить ключевые элементы, которые важны для комфортного взаимодействия с системой, и адаптировать их в соответствии с российскими стандартами и практиками. Результаты UX/UI-исследования породили требования к дизайну очередного обновления, а новый стиль (подход к графическому решению функционала ОС) стал называться Astra Proxima».

«Визуальный стиль Astra Proxima, который теперь украшает нашу ОС, благодаря своим эстетическим и функциональным свойствам облегчает пользователям переход на нее с Windows, что делает версию восьмого поколения Astra Linux еще более удобной с точки зрения пользовательского опыта», – сказал CNews технический директор «Группы Астра» Антон Шмаков.

Группа Астра Обновленное стартовое меню

На вопрос редакции CNews о наличии в системе возможности запуска программ для Windows через Wine разработчики ответили: «Да, Wine, по-прежнему, доступен для установки и использования».

Два ядра вместо одного

В Astra Linux 1.8 изменился подход к использованию ядер. Система по умолчанию построена на ядрах серии 6, переход на которую состоялся с релизом сборки 1.7.5 в середине октября 2023 г.

Но если раньше всегда была доступна только одна версия ядра, то теперь у пользователей появился выбор между двумя ветками развития ОС. Первая – это Astra Linux 1.8 базе ядра Linux 6.1 с долговременной поддержкой, которое в данном случае модифицировано «с учетом результатов исследований Технологического центра ИСП РАН», сообщили CNews в «Группе Астра». Разработчики подчеркнули, что это ядро будет обновляться «на протяжении всего жизненного цикла ОС». «Версия ядра Linux 6.1 ориентирована на пользователей, для которых первоочередными являются вопросы стабильной работы и информационной безопасности, поскольку ИСП РАН под руководством ФСТЭК России совместно с целым консорциумом разработчиков ведет большую работу по поиску и устранению уязвимостей в коде, формируя набор безопасных ядер, на которых могут строить свои решения отечественные разработчики», – заявили CNews в «Группе Астра».

Вторая ветка Astra Linux 1.8 базируется на Linux 6.6 с кратковременной поддержкой.

В целом, переход на ядра Linux 6.x – это в первую очередь новые возможности для разработчиков ПО и системных администраторов. В числе прочего они могут рассчитывать на улучшенную поддержку виртуализации и контейнеризации. Кроме того, современное ядро – это новые функции и улучшенные драйверы, а также поддержка современного оборудования.

Дополнительные новшества

С выходом Astra Linux 1.8 поменялась и структура репозиториев Astra Linux. Отныне их не три, как было раньше, а два – Main и Extended. Astra Linux Directory исключено из состава репозиториев.

В репозитории Main (основной) находятся исключительно компоненты, которые уже прошли полный цикл сертификации. В Extended-репозитории пользователь обнаружит средства разработки и пакеты для сборки Main-репозитория, а вместе с ними – дополнительные прикладные и системные пакеты.

Также в системе полностью поменялась программа установки. Теперь она разработана с нуля, и за счет нее значительно упрощается процесс развертывания системы.

Новый установщик, по словам разработчиков, позволяет выполнить установку системы «в один клик», для чего все необходимые для этого параметры выводит в одном окне.

Опционально систему можно запустить и без установки – есть поддержка режима Live CD, который позволяет оценить ОС в работе до ее развертывания на системном носителе.

Во имя безопасности

В Astra Linux 1.8 реализовано множество нововведений, нацеленных на повышение общего уровня безопасности системы. Например, в ней по умолчанию присутствуют готовые рекомендованные профили настройки средств защиты информации (СЗИ) для различных сценариев использования. По словам разработчиков, это позволит упростить «работу ИБ-специалистов, отвечающих за работу систем, безопасность которых регламентируется требованиями по безопасности информации (ИСПДн, ГИС, АСУ ТП, ЗО КИИ и др.).

Теперь достаточно включить нужный профиль – и необходимые настройки, соответствующие классам защищенности, автоматически будут приведены в соответствие с рекомендациями.

Группа Астра Меню с настройками безопасности

В дополнение к перечисленному в системе можно использовать сертифицированное средство криптозащиты информации (СКЗИ) КриптоПро CSP и сертификаты проверки цифровой подписи, выпущенные удостоверяющим центром. Их предлагается использовать «в целях реализации ограничения программной среды (динамического контроля целостности ПО)».

Как сообщал CNews, с мая 2019 г. Astra Linux располагает сертификатом СЗИ ФСТЭК России, позволяющим использовать ее при работе с информацией и документами, представляющими государственную тайну высшей степени секретности. Аналогичный сертификат есть и у сборки Astra Linux 1.8.

Обновление пока не для всех

Astra Linux существует в двух основных модификациях – Common Edition, которую можно устанавливать на домашние и офисные ПК в частных компаниях, а также Special Edition, которая сертифицирована ФСТЭК и ориентирована на госсектор. На вопрос CNews, к какой из двух модификаций относится апдейт до версии 1.8, разработчики ответили: «Обновление только для Special Edition. Обновление для Common Edition пока только планируется». Сроки релиза версии 1.8 для Common Edition они не раскрыли, но в начале лета 2024 г. CNews писал, что до конца 2024 г. в продажу поступят ноутбуки российского бренда OSiO на базе именно этой версии ОС.

Процесс обновления Astra Linux 1.7 до версии 1.8, по словам разработчиков, автоматизирован. Домашняя папка пользователя сохраняется, при возникновении ошибки обновления процесс можно «откатить» к предыдущей версии. «Нажать "Обновить" можно только в том случае, если предыдущее очередное обновление (1.7) было развернуто определенным (рекомендованным) способом и было установлено либо оперативным обновлением 1.7.6, либо утилитой обновления», – сказали CNews представители «Группы Астра».