«Сиссофт» начал поставлять решения Pragmatic Tools

«Сиссофт» и компания Pragmatic Tools начали сотрудничество, в рамках которого предложат бизнесу отечественный инструмент, позволяющий автоматизировать процессы импортозамещения ключевого компонента ИТ-инфраструктуры любой современной компании. Об этом CNews сообщили представители «Сиссофт».

Pragmatic Tools Migrator позволяет провести миграцию данных из Microsoft Active Directory (AD) в FreeIPA, Astra Linux Directory Pro и Samba DC.

«Решение Pragmatic Tools Migrator — единственное российское ПО для переноса служб каталогов из иностранного программного обеспечения. Продвижение решений вендора на рынке поможет усилить импортонезависимость бизнеса», — отметил Сергей Василенко, менеджер по развитию бизнеса компании «Сиссофт».

Pragmatic Tools Migrator обладает большим количеством возможностей, среди которых поэтапная миграция учетных записей и групп, синхронизация ранее мигрированных объектов, синхронизация паролей из Active Directory в FreeIPA.

«Мы видим свою миссию в поддержке отечественных компаний в процессе импортозамещения ИТ-инфраструктуры, а также в создании инструментов автоматизации процессов миграции на отечественные платформы. Использование автоматизированных средств миграции позволит российским компаниям сокращать издержки, и не зависеть от геополитических обстоятельств», — отметил генеральный директор компании Pragmatic Tools Дамир Шияфетдинов.

Сотрудники компании Pragmatic Tools имеют опыт создания B2B продуктов на рынке информационной безопасности, решения Pragmatic Tools внесены в реестр Минкомсвязи.

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«Сиссофт» — технологический партнер, консультант, интегратор, эксперт в реализации инфраструктурных проектов, развертывании частных и публичных облаков, внедрении программного и аппаратного обеспечения. Компания является обладателем платинового статуса «Лаборатории Касперского», статуса эксперт компании «Аскон», золотого статуса компании «Киберпротект». «Сиссофт» входит в топ-33 крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 (CNews, 2021 г.); в топ-30 крупнейших ИТ-компаний России в сфере защиты информации (CNews, 2020 г.).









