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Pragmatic Tools Migrator обновился до версии 2.7 с расширенной поддержкой отечественных корпоративных каталогов

Компания Pragmatic Tools выпустила обновленную версию продукта для трансформации корпоративных каталогов – Pragmatic Tools Migrator 2.7. В новой версии расширен список поддерживаемых отечественных решений: обеспечивается миграция в восемь корпоративных каталогов, включая Avanpost Directory Services и Rosa Dynamic Directory. Каждый шаблон миграции учитывает специфику целевой системы и обеспечивает корректный перенос всех критически важных атрибутов.

«В условиях многообразия отечественных решений особенно важно обеспечить простой и надежный способ миграции данных для всех ключевых игроков рынка. Версия 2.7 позволяет заказчикам выбирать наиболее подходящие для их инфраструктуры корпоративные каталоги, сохраняя при этом все преимущества автоматизированной миграции. Выпуск новой версии – это ответ на запросы рынка и важный шаг в развитии экосистемы импортозамещения», – отметил Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools.

В новой версии реализован упрощенный механизм выбора целевого каталога уже на первом шаге настройки миграции. Администраторы получили возможность сразу видеть все доступные варианты и выбирать необходимый шаблон миграции, что существенно ускоряет процесс развертывания решения.

Обновленная версия Pragmatic Tools Migrator поддерживает все ключевые классы объектов и их атрибуты для каждой целевой системы, включая права на организационные подразделения (organizationalUnits). Это обеспечивает полноценный перенос не только организационной структуры, учетных записей и групповых политик, но и всей модели безопасности. Такой комплексный подход особенно важен для крупных организаций со сложной инфраструктурой, где требуется сохранить существующую иерархию и права доступа.

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Расширение списка поддерживаемых каталогов стало результатом тесного сотрудничества с ведущими российскими разработчиками операционных систем и платформ управления ИТ-инфраструктурой. Это позволило учесть все особенности систем и обеспечить максимально эффективную миграцию данных.

Pragmatic Tools Migrator представляет собой специализированный инструмент для автоматизации процесса трансформации корпоративных каталогов при переходе на отечественное ПО. Обеспечивает безопасную миграцию данных, поддерживая одновременное функционирование исходного и целевого каталогов, что позволяет организациям осуществлять переход без прерывания рабочих процессов. Благодаря автоматизации рутинных операций и встроенным механизмам верификации данных снижаются временные затраты на миграцию и потребность в привлечении дополнительных ИТ-специалистов, а также нивелируются риски, связанные с человеческим фактором. При этом организации сохраняют полный контроль над процессом и могут реализовывать различные сценарии перехода в зависимости от своих потребностей. В настоящее время Pragmatic Tools Migrator поддерживает миграцию в Astra Linux Directory Pro, SAMBA AD, FreeIPA, «Ред Адм», «Альт Домен», osNova Direct Services, Avanpost Directory Services и Rosa Dynamic Directory.

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