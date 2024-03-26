Новая версия программного продукта Pragmatic Tools Migrator 2.5 уже доступна пользователям

Компания Pragmatic Tools выпустила новую версию программного продукта для миграции данных — Pragmatic Tools Migrator 2.5, дополнив его новыми возможностями для безопасной цифровой трансформации корпоративного каталога. В результате технических доработок оптимизированы скорость работы продукта и потребления оперативной памяти, переработан пользовательский интерфейс для простоты использования и увеличения продуктивности работы. В версии Pragmatic Tools Migrator 2.5 реализован ряд важных функциональных возможностей, таких как сценарии уведомления администраторов решения о работе миграции по расписанию, контроль миграции учетных записей на основании вхождения в группы и миграции учетных записей на основании выгрузок из корпоративных баз данных, а также функция выгрузки результатов работы решения в отчеты. Об этом CNews сообщили представители Pragmatic Tools.

Цифровая трансформация корпоративного каталога – это первый шаг в реализации программы импортозамещения и перевода ИТ-инфраструктуры на отечественные операционные системы (ОС). Миграция корпоративного каталога данных Microsoft Active Directory при переходе на российскую ОС представляет собой трудоемкий процесс, сопряженный с техническими и организационными сложностями. Требуется тщательный анализ текущей структуры данных, обеспечение безопасности и целостности информации, а также интеграции с другими системами. В крупных компаниях процесс импортозамещения может требовать разделения ответственности. Когда одно подразделение настраивает и контролирует сам процесс, а другие подразделения компании формируют списки учетных записей, миграция которых должна быть осуществлена. Для успешного выполнения миграции и сокращения рисков необходимо использовать программные продукты для автоматизации этого процесса, таких как Pragmatic Tools Migrator. Универсальный инструмент упрощает выполнение задач, обеспечивает точность и безопасность данных, что в свою очередь способствует более гладкому и быстрому переходу на новую операционную систему, а также значительно снижает трудозатраты.

«Основным критерием импортозамещения является остановка построенного на Microsoft Active Directory корпоративного каталога компании. Это связно с тем, что у каждого отечественного корпоративного каталога есть свои особенности и, как правило, управлять политиками безопасности на рабочих станциях можно только при условии, что на них используется одинаковая с корпоративным каталогом операционная система, – сказал Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools. – Периодически встречающееся мнение о том, что трансформация корпоративного каталога не представляет сложностей, например, при развертывании систем виртуализации и других программных средств для синхронизации, на практике превращается в непрерывную проблему, влияющую не только на отдельно взятый процесс, но и всю ИТ-инфраструктуру. Поэтому выход самый простой и логичный – использование софта, который нивелирует риски и реализует перенос с четким контролем миграции, гибким управлением списком объектов (учетных записей, групп и т. д.) и своевременной отчетностью о процессе».

Pragmatic Tools Migrator осуществляет автоматическую трансформацию Microsoft Active Directory в каталоги, поддерживаемые в отечественных операционных системах таких как Astra Linux Dircetory Pro, SAMBADC и FreeIPA, а также обеспечивает сосуществование корпоративных каталогов.