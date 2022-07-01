Новая версия Pragmatic Tools Migrator 2.1 позволит мигрировать на Astra Linux Directory Pro

Pragmatic Tools, российский разработчик программного обеспечения, выпустил новую версию программного продукта Pragmatic Tools Migrator 2.1, сообщили CNews представители Pragmatic Tools. В нее добавлена поддержка миграции в Astra Linux Directory Pro 1.0. Пользователи Astra Linux Directory Pro могут мигрировать организационную структуру, учетные записи и группы из Microsoft Active Directory.

Добавлена в новую версию также поддержка синхронизации статуса учетных записей из Microsoft Active Directory в целевые каталоги; уведомления администратора/пользователя по факту создания учетной записи в целевом каталоге; ролевой доступ к Web-интерфейсу решения.

По словам сооснователя Pragmatic Tools Андрея Арефьева, прекращение деятельности Microsoft в России актуализировало вопрос импортозамещения для большинства российских компаний. Переход на отечественные платформы требует новых знаний и практик. Чтобы процесс импортозамещения протекал безопасно и без дополнительных расходов, нужны средства, автоматизирующие миграцию.

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Программный продукт Pragmatic Tools Migrator – это инструмент, который автоматизирует миграцию на отечественные операционные системы, в том числе на Astra Linux Directory Pro. Pragmatic Tools — российский разработчик, ключевым продуктом которой является Pragmatic Tools Migrator – инструмент, позволяющий осуществить миграцию данных из Microsoft Active Directory (AD) в FreeIPA с учетом всех требований, предъявляемых к процессу.