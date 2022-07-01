Разделы

ПО Свободное ПО Импортонезависимость
|

Новая версия Pragmatic Tools Migrator 2.1 позволит мигрировать на Astra Linux Directory Pro

Pragmatic Tools, российский разработчик программного обеспечения, выпустил новую версию программного продукта Pragmatic Tools Migrator 2.1, сообщили CNews представители Pragmatic Tools. В нее добавлена поддержка миграции в Astra Linux Directory Pro 1.0. Пользователи Astra Linux Directory Pro могут мигрировать организационную структуру, учетные записи и группы из Microsoft Active Directory.

Добавлена в новую версию также поддержка синхронизации статуса учетных записей из Microsoft Active Directory в целевые каталоги; уведомления администратора/пользователя по факту создания учетной записи в целевом каталоге; ролевой доступ к Web-интерфейсу решения.

По словам сооснователя Pragmatic Tools Андрея Арефьева, прекращение деятельности Microsoft в России актуализировало вопрос импортозамещения для большинства российских компаний. Переход на отечественные платформы требует новых знаний и практик. Чтобы процесс импортозамещения протекал безопасно и без дополнительных расходов, нужны средства, автоматизирующие миграцию.

Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке
ИТ в банках

Программный продукт Pragmatic Tools Migrator – это инструмент, который автоматизирует миграцию на отечественные операционные системы, в том числе на Astra Linux Directory Pro. Pragmatic Tools — российский разработчик, ключевым продуктом которой является Pragmatic Tools Migrator – инструмент, позволяющий осуществить миграцию данных из Microsoft Active Directory (AD) в FreeIPA с учетом всех требований, предъявляемых к процессу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИСП РАН закупает серверы на зарубежных чипах с обязательной гарантией. Параллельный импорт запрещен

Разработчиков СПО по всему миру призвали бойкотировать GitHub, который научился писать код без участия человека

Из России бежал гарант безопасности платежей, с чьим уходом связывали «банковский апокалипсис»

Цифровые процессы Совкомбанка экономят 25 тонн бумаги за полгода

В России подешевели компьютеры, потому что их никто не покупает

Сотрудник поддержки Avaya украл и продал лицензии на $88 млн

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Бесполезные и необходимые функции кондиционеров: как не переплатить за рекламу

Обзор парового пылесоса Starwind SSV9550: сухая и влажная уборка с одним устройством

Обзор моноблока Aspire C27-1655 от Acer: компактный и производительный

Показать еще

Наука

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте

Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути
Показать еще