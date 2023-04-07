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Новая версии Pragmatic Tools Migrator переносит групповые политики из Microsoft в Astra Linux Directory Pro

Компания Pragmatic Tools выпустила новую версию программного продукта для миграции данных — Pragmatic Tools Migrator 2.3, дополнив его новыми возможностями.

Версия 2.3 позволяет осуществлять миграцию часто используемых групповых политик (Group Policy) из Microsoft в Astra Linux Directory Pro: настройка рабочего стола, настройка Firewall, настройка Network Printers. Об этом CNews сообщили представители Pragmatic Tools.

Среди ключевых обновлений Pragmatic Tools Migrator — возможность резервного копирования и восстановления конфигурации решения. Добавлена поддержка конфигурирования в пользовательском интерфейсе переноса атрибутов в каталоги FreeIPA, SAMBA DC, а также расширенных атрибутов в Astra Linux Directory Pro.

Кроме того, из области миграции исключены все стандартные учетные записи и группы Microsoft Active Directory, например: Administrator, Guest, Domain Admins, Domain Users, Domain Guests и др. Интерфейс настройки областей миграции также получил обновления.

«В процессе импортозамещения компаниям нужно поддерживать сразу две инфраструктуры: старую, построенную на решениях Microsoft, и новую, созданную на базе отечественных платформ. Если не использовать специализированные инструменты, это удваивает нагрузку на ИТ, — отметил Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools. — Pragmatic Tools Migrator осуществляет автоматическую синхронизацию объектов между Microsoft Active Directory и отечественными каталогами. Такой подход позволяет сохранить управление каталогами в соответствии с внутренними регламентами без увеличения нагрузки на ИТ. Поэтапность миграции, реализованной в Pragmatic Tools Migrator, сохраняет баланс информационной безопасности компании за счет контроля учетных записей».

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Pragmatic Tools Migrator — это инструмент, автоматизирующий миграцию из Microsoft Active Directory в каталоги операционных систем, поддерживаемых отечественными производителями: Alt Linux (разработчик «Базальт СПО»), Rosa Linux (разработчик «НТЦ ИТ РОСА»), «Ред ОС» (разработчик «Ред софт»), Astra Linux (разработчик «РусБИТех-Астра»).

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