Разделы

Цифровизация Системное ПО Импортонезависимость
|

Новая версия Pragmatic Tools 2.4 поддерживает PostgreSQL и Astra Linux Directory Pro 2.x

Компания Pragmatic Tools выпустила новую версию программного продукта для миграции данных — Pragmatic Tools Migrator 2.4, где поддерживаются Astra Linux Directory Pro 2.x, PostgreSQL в качестве сервера базы данных. Кроме того, в обновленной версии универсального инструмента реализованы сценарии уведомления пользователей.

Благодаря Pragmatic Tools Migrator – универсальному программному продукту для трансформации ИТ-инфраструктуры переход на отечественные операционные системы становится безболезненным. За счет совместимости инструмента автоматизации миграции данных с российскими ОС для компаний доступен выбор решений отечественной разработки. Более того, процесс автоматической миграции данных осуществляется при поддержке структуры AD и ее синхронизации с целевым каталогом, что обеспечивает бесперебойную работу ИТ-систем.

«С нашей точки зрения процесс импортозамещения правильно начинать с выбора корпоративного каталога и переноса Microsoft Active Directory в него. Важно понимать, что трансформация одного каталога в другой, это не просто перенос данных, а длительный процесс, требующий гибких механизмов преобразования данных, с возможностью контроля планируемых изменений и оценкой итогового результата. Такой контроль возможен только при использовании специализированных инструментов, таких как Pragmatic Tools Migrator, — отметил Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools. — Pragmatic Tools Migrator осуществляет быструю и удобную автоматическую трансформацию Microsoft Active Directory-каталогов, поддерживаемых в отечественных операционных системах – Astra Linux Directory Pro, SAMBA DC и FreeIPA, а также обеспечивает сосуществование корпоративных каталогов».

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Мы унаследовали экспертизу Group-IB по всем ключевым направлениям кибербезопасности
Импортонезависимость

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft сломалась: Из-за жалоб пользователей Windows перестала показывать назойливую неотключаемую рекламу поисковика Bing

Все заводы Toyota в Японии остановились на трое суток из-за системного сбоя

Стратегия цифровой трансформации меняется из-за санкций. Будет больше технологической независимости и госконтроля

Mercedes-Benz отключил российских автодилеров от своего ПО. Это увеличит сроки ремонта машин

Армия самой населенной страны мира переходит с Windows на «клон» Linux Ubuntu

В России создана автоматизированная система блокировки мошеннических звонков и ссылок

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-мойщики окон 2023: выбор ZOOM

Самые неожиданные решения, которые помогут в учебе: выбор ZOOM

Самые эргономичные рюкзаки для школьников и студентов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих
Показать еще