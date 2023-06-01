«Код безопасности» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации

Компании «Код безопасности» и «Актив» подтвердили совместную работу приложения для защищенного доступа в корпоративную сеть с удаленных компьютеров сотрудников «Континент ZTN клиент для Linux» и устройств «Рутокен». Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Компании провели серию тестирований на совместимость продуктов «Рутокен» с решением «Континент ZTN Клиент для Linux» – программным VPN-клиентом, позволяющим удаленному пользователю установить защищенное соединение с сервером доступа аппаратно-программных комплексов, «Континент TLS-сервер», «Континент 3» и «Континент 4».

Подтверждена корректная работа следующих ключевых носителей и средств криптографической защиты информации «Рутокен»: «Рутокен Lite», флагманской линейки USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 и линейки устройств «Рутокен ЭЦП» 2.0 2100. Продукты «Рутокен» сертифицированы во ФСТЭК и ФСБ России.

По итогам тестирования стороны подписали сертификат, который подтверждает, что пользователям в полном объеме доступны все функции продуктов. Производители гарантируют стабильную работу программного обеспечения и их продуктовую совместимость. Комплексное использование продуктов существенно повышает уровень безопасности при аутентификации пользователей. Устройства «Рутокен» защищают и упрощают вход в частную корпоративную сеть, заменяя однофакторную парольную аутентификацию двухфакторной. Использование двухфакторной аутентификации с помощью электронной подписи (ЭП) подтверждает серверу в корпоративной сети личность подключающегося пользователя, поскольку ЭП технически невозможно подделать. Устройства «Рутокен» защищены от несанкционированного доступа и копирования. Таким образом, при утере или краже носителя можно оставаться уверенным, что несанкционированный доступ к данным невозможен.

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«В последние годы российские вендоры, работающие в области защиты данных, сделали серьезный шаг в интеграции своих решений. Работа в этом направлении приоритетна для компании «Актив». Подтвержденная совместимость «Континент ZTN клиент для Linux» и устройств «Рутокен» позволяет предложить рынку надежное комплексное решение для обеспечения ИБ», – сказал Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций компании «Актив».

«Надежная аутентификация – залог безопасного удаленного доступа. Использование токенов для усиленной аутентификации это основной метод обеспечения безопасности удаленного доступа в государственных организациях. Компания «Актив» является нашим многолетним партнером в проектах по защите удаленного доступа», – отметил Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности».