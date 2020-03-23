Подтверждена корректность работы СКЗИ «Континент-АП» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен»

«Код безопасности» и «Актив» сообщили о положительных результатах тестирования на совместимость электронных идентификаторов/смарт-карт «Рутокен» и средства криптографической защиты «Континент-АП» 4.

В ходе тестовых испытаний была подтверждена корректность работы СКЗИ «Континент-АП» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен»: «Рутокен S» (micro); «Рутокен Lite»/«Рутокен Lite micro»; «Рутокен ЭЦП 2.0» (USB, micro, type-C); «Рутокен ЭЦП 2.0 2100» (USB, micro, type-C); «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash»; «Рутокен ЭЦП 2.0 3000» (USB, micro, type-C); Смарт-карта «Рутокен ЭЦП 2.0».

По итогам проведенных работ был подписан двусторонний сертификат совместимости. Использование «Континент-АП» 4 совместно с продуктами «Рутокен» существенно повышает уровень безопасности при аутентификации пользователей.

«Мы ведем постоянную работу с российскими разработчиками средств информационной безопасности, обеспечивая тем самым максимальное удобство совместной эксплуатации наших средств защиты», – сказал Александр Колыбельников, менеджер по продукту компании «Код безопасности»

«Наши технологические партнеры уделяют должное внимание развитию проектов с внедрением двухфакторной аутентификации. "Рутокен" становится единым устройством, которое, с одной стороны, обеспечивает безопасный доступ к различным сетевым и физическим ресурсам, а с другой – позволяет подписывать электронные документы и хранить критически важную информацию», – отметил Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций «Рутокен» компании «Актив»