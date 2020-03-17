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«Код Безопасности» представил бесплатные лицензии «Континент-АП» и Secret Net Studio

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

«Код Безопасности» объявила о том, что теперь лицензии СКЗИ «Континент-АП» и Secret Net Studio c пакетом «Максимальная защита» предоставляются бесплатно сроком на 1 год. Как заявили в компании, этим «Код Безопасности» вносит свой посильный вклад в борьбу с распространением коронавируса Covid-19.

Также 19 марта 2020 эксперты компании проведут бесплатный семинар «Карантин из-за коронавируса. Что делать безопаснику?», на котором расскажут, какие существуют подводные камни при переводе сотрудников на удаленную работу, а также ключевые компоненты политики удаленного доступа.

СКЗИ «Континент-АП» - Модуль защищенного удаленного доступа с использованием алгоритмов ГОСТ для удаленной работы с ИСПДн, государственными информационными системами, а также значимыми объектами критической информационной инфраструктуры.

Secret Net Studio – комплексное решение для защиты рабочих станций и серверов, которое обеспечивает защиту информации одновременно на уровне данных, приложений, сети, операционной системы и периферийного оборудования и позволяет осуществлять централизованное управление и мониторинг работы всех защитных механизмов с возможностью сбора, корреляции, фильтрации и приоритизации событий информационной безопасности.

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