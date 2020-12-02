«Ростелеком» проложил ВОЛС в Оленёкском районе Якутии

«Ростелеком» проложил волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) до Оленёкского эвенкийского национального района Республики Саха (Якутия). Это первый арктический район Якутии, который перешел со спутникового канала на оптические линии.

Общая протяженность ВОЛС составила 432 км, пропускная способность линии — 20 Гбит/с. «Ростелеком» построил распределительную сеть по технологии GPON , которая обеспечивает высокую скорость передачи информации. Строительно-монтажные работы проводились с марта по ноябрь 2020 года.

«Это замечательное событие в истории цифровизации нашей республики. Впервые оптические линии связи пришли за полярный круг, в Оленёк. Я считаю, что вне зависимости от того, где живет человек, в Якутске или на Крайнем Севере, он должен в полной мере пользоваться всеми достижениями современности, в том числе и высокоскоростным интернетом», — отметил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

«Арктика — регион с большим потенциалом, и обеспечение его высокоскоростным доступом в интернет открывает большие возможности для развития территории. Такие проекты в первую очередь нацелены на решение социальных задач — обеспечение качественной связью жителей, государственных и административных структур, социально значимых объектов», — сказал вице-президент — директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» «Ростелекома» Александр Логинов.

Скоростной интернет уже появился в 12 социально значимых объектах: девять — в селе Оленёк и три — в Харыялах. Это фельдшерско-акушерские пункты, клубы, детские сады, школа и районные администрации. В ближайшее время около 1 000 домохозяйств получат возможность подключить безлимитный интернет, видеосервис Wink, услуги «Видеонаблюдение» и «Умный дом».

Волоконно-оптическая линия связи названа в честь Александра Степановича Иванова, экс-главы Оленёкского района. Благодаря его инициативе началась реализация проекта. ВОЛС начали строить в марте текущего года по соглашению, подписанному между правительством Якутии, администрацией Оленёкского района и компанией «Ростелеком» на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года. Строительство магистрали велось из города Удачный Мирнинского района в сторону сел Оленёк и Харыялах Оленёкского района. Во время реализации проекта к интернету также подключили вахтовый поселок Верхняя Муна. Далее планируется строительство ВОЛС в сторону Анабарского района.