Парадокс российского рынка: граждане перестали покупать компьютеры, и это грозит их дефицитом. В чем причина

В России упали продажи компьютеров и ноутбуков, что вызвало переполнение складов дистрибьюторов и сокращение ими закупок. Если ритейлеры решат устроить распродажи, чтобы поднять спрос, это может привести к нехватке некоторых устройств в российской рознице.

Слишком много ноутбуков

Российские дистрибьюторы электроники и бытовой техники столкнулись с переизбытком товаров на складах. Как пишет «Коммерсант», одних только ноутбуков хранится на 55 тыс. больше, чем должно быть, и это вынуждает поставщиков сокращать заказы.

Причина происходящего – низкий спрос на технику со стороны потребителей, даже несмотря на праздничный сезон, раньше всегда сопровождавшийся тратами. Опрошенные изданием участники рынка не сомневаются – все дело в исторически рекордно высокой ключевой ставке Центробанка – из-за нее банки выдают кредиты населению под гигантские проценты, и мало кто готов переплачивать такие суммы. Аналогичная ситуация и с кредитами для бизнеса.

«В начале IV квартала 2024 г. мы фиксировали повышенный спрос со стороны ритейлеров на ПК, ноутбуки и их комплектующие, однако в конце года (2024 г. – прим. CNews) из-за колебания курса и ключевой ставки ситуация изменилась», – сказал «Коммерсанту» директор департамента персональных систем OCS Александр Логинов.

Дефицит из-за переизбытка

Ряд дистрибьюторов уже начали сокращать закупки товаров, видя, что ранее приобретенные товары не расходятся по ритейлерам. Собеседник издания среди участников рынка полагает, что это может привести к дефициту техники на потребительском рынке.

iRU Высокие ставки по кредитам вынуждают россиян отложить покупку нового компьютера

По его словам, нехватка может возникнуть в том случае, если ритейлеры в стремлении повысить спрос на свои товары начнут устраивать распродажи именно сейчас, когда дистрибьюторы уменьшают объемы заказов. В этом случае действительно может образоваться нехватка некоторых позиций ввиду того, что импортеры завозят технику в Россию спустя три-четыре месяца после получения заказа от дистрибьютора.

Смотреть, но не покупать

Собеседники издания отметили, что ситуация на рынке нетривиальная – его участники ожидали роста спроса на технику в период новогодних праздников, но вместо этого он рухнул на 6-7% в натуральном выражении.

Это касается самых разных видов техники. Например в 2024 г. продажи смартфонов в России упали на 4% в натуральном выражении, но в деньгах рынок показал рост на 5-7%. Схожая ситуация и в других сегментах электроники, подчеркнул источник «Коммерсанта» среди ритейлеров.

Может, все обойдется

Не все дистрибьюторы считают, что Россию в скором будущем может ожидать нехватка техники на витринах магазинов. В «Марвел-Дистрибуции» заявили изданию о ведущихся крупных закупках техники и заверили, что дефицит на рынке электроники не ожидается.

Не исключено, что часть зависшей на складах дистрибьюторов техники в обозримом будущем разойдется не по частным покупателям, а по корпоративным клиентам ритейлеров, сказал изданию Александр Логинов. Он добавил, что компании «будут менять парк оборудования, закупленного еще во время пандемии и массовых переходов на удаленный формат работы».

В то же время, по прогнозам Логинова, к середине 2025 г. ассортимент техники, доступной в рознице, сократится на фоне того, что ритейлеры сосредоточат свои закупки на конкретных «брендах ноутбуков, ПК и другой электроники с более высокой маржинальностью».

Мнение участников рынка

Российские ритейлеры техники пока отрицают возможность возникновения дефицита в ближайшей перспективе «Компания продолжает активно работать с поставщиками над дальнейшим расширением ассортимента», – заявили изданию представители «М.Видео-Эльдорадо». Они отдельно почеркнули, что прямо сейчас компания занята пополнением своего ассортимента в ожидании 23 февраля и 8 марта.

И в то же время ритейлеры подтверждают факт наличия затоваренности на складах. На нее изданию указали в ритейлере «Холодильник.ру», отметив, что всему виной невыгодные ни бизнесу, ни населению условия кредитования. Также среди озвученных причин прозвучали падение продаж недвижимости в России, которое привело к сокращению продаж бытовой техники, и в целом переход населения России на сберегательную модель поведения.