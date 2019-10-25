МТС удвоила скорость мобильного интернета для жителей Чукотки

МТС расширила сеть 4G и удвоил скорость на сетях четвертого поколения для жителей и гостей Анадыря, Угольных Копей и Аэропорта. В результате проведенных работ скорость выросла в среднем в два раза и позволит всем абонентам полноценно пользоваться любыми интернет-сервисами: от простого общения в мессенджерах до просмотра онлайн-видео в высоком качестве.

Увеличение пиковых скоростей стало возможно благодаря объединению двух частот на уже запущенных базовых станциях 4G МТС. Сегодняшние скорости мобильного интернета в Анадыре могут стать полноценной заменой проводному интернету, и как подтверждение этому рост числа пользователей мобильного интернета за последний год более чем на 35%.

«Чукотка – один из немногих регионов страны, где доступ к мобильному интернету организован с использованием спутниковых каналов связи. При этом регион остается одним из самых активных по пользованию мобильного интернета на Дальнем Востоке. Суровые климатические условия и транспортная удаленность не позволяют на сегодня говорить о реализации проекта по строительству волоконно-оптической линии связи. Но и в таких непростых условия мы стремимся предоставить нашим абонентам качественные услуги связи и обеспечивать беспрерывное интернет-соединение в любых погодных условиях, что особенно важно в районах Крайнего Севера. Несмотря на то, что оптимизация частот завершилась совсем недавно, пользователи уже оценили скорости. В среднем еженедельный трафик вырос на 45% и продолжает расти», — отметила директор филиала МТС в Чукотской автономной области и Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Сегодня услуги связи МТС доступны жителям и гостям Анадыря, Угольных Копей, Беринговского, Билибино, Певека, Эгвекинота, Провидения, Кепервеема, Лаврентия, Орино. Сеть четвертого поколения доступна в Анадыре, Угольных Копях, Аэропорту. МТС регулярно увеличивает пропускную способность магистрального спутникового канала связи Хабаровск – Анадырь, что позволяет обеспечить качественную работу интернет-серверов, а также повышает конечную скорость интернета у пользователей.