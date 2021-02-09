Спецпроекты

«Ростелеком» обеспечил тепловизорами школы Чукотки

ИТ в госсекторе Техника

«Ростелеком» установил тепловизионные комплексы в двух школах, лицее и многопрофильном колледже Анадыря, а также в школах Билибино, Певека и Угольных Копей. Оборудование автоматически бесконтактно измеряет температуру тела у учащихся и педагогов и помогает избежать столпотворений на входе в учреждения.

«Губернатор Роман Копин принял решение о приобретении и поставке в образовательные организации средств бесконтактного измерения температуры. Это необходимо для организации «входного» контроля учащихся и минимизации последствий коронавирусной инфекции, создания благоприятных условий для обучающихся. Системы уже функционируют, идет мониторинг работоспособности и при необходимости отладка установленного оборудования. Состояние систем специалисты компании будут контролировать на постоянной основе. По результатам изучения эффективности тепловизоров рассмотрим вопрос о поэтапном оснащении такими системами других образовательных организаций Чукотки», – сказал Андрей Боленков, заместитель губернатора, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа.

В учебных заведениях установлены стационарные комплексы с тепловизионными камерами видеонаблюдения. Данные о температуре тела выводятся на отдельный ноутбук, установленный на посту охраны. Если система обнаруживает человека с повышенной температурой тела, то включается световое и звуковое оповещение. Сотрудник охраны это фиксирует и передает информацию о заболевшем администрации учреждения для принятия мер по его изоляции.

«Тепловизоры – отличная замена бесконтактным термометрам, которыми сейчас измеряют температуру в большинстве организаций и учреждений. Оборудование практически мгновенно выявляет людей с повышенной температурой тела. При необходимости его можно настроить на распознавание наличия маски на лице. Использование тепловизоров поможет снизить риск распространения вирусных инфекций и контролировать соблюдение карантинных мер на предприятиях, в организациях и общественно значимых местах с высоким трафиком посетителей», – отметила Елена Хитрова, директор Хабаровского филиала «Ростелекома».

Тепловизионное оборудование позволяет автоматически измерять температуру тела до 400 человек в минуту с точностью показаний до 0,3 градуса Цельсия. Измерения проводятся у людей, находящихся на расстоянии до 2,5 метра от камеры видеонаблюдения. Можно устанавливать зону, в которой проводится контроль температуры, выбирать температурный порог, вести онлайн-запись и просматривать видео из архива.

По контракту с Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа «Ростелеком» установил тепловизоры в «Чукотском окружном профильном лицее», «Чукотском многопрофильном колледже», «Средней образовательной школе № 1 города Анадыря», «Основной образовательной школе № 1 города Анадыря», «Центре образования поселка Угольные Копи», «Средней образовательной школе города Билибино Чукотского автономного округа», «Центре образования города Певек».

Другие материалы рубрики

Xiaomi создала премиальный смарт-ТВ с квантовыми точками на 1000 евро дешевле аналога Samsung

Самый защищенный месcенджер в мире обзавелся опцией, которая указывает на его пользователей властям Ирана?

Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon

Google хочет сломать Chrome. Он перестанет работать на миллионах ПК по всему миру

Начались продажи первого в мире ноутбука с семью дисплеями. Фото

Google готовит к выпуску Android 12. Что в нем нового?

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать?

Самые бесполезные подарки на 23 февраля и 8 марта: ZOOM не советует

Техноблог

Самые распространенные проблемы с Wi-Fi и как их исправить

Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях

Показать еще

Наука

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам