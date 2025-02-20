ТОР «Приморье» - часть территории Приморского края, где установлен особый правовой режим с целью осуществления предпринимательской и иных видов деятельности, призванный сформировать условия, благоприятные для привлечения инвесторов и обеспечить развитие социально-экономической сферы ускоренными темпами. Более 800 га используется под строительство производственных предприятий, жилищных комплексов, городской среды, объектов коммерческой недвижимости. ТОР расположена в Надеждинском районе Приморского края в 32 км от города Владивостока. ТОР создана Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года, она стала первой в Приморье территорией опережающего развития. Всего на Дальнем Востоке и Арктике создано 18 ТОР.