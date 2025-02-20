Минвостокразвития РФ Приморье ТОР Надеждинская ТОР территория опережающего развития
ТОР «Приморье» - часть территории Приморского края, где установлен особый правовой режим с целью осуществления предпринимательской и иных видов деятельности, призванный сформировать условия, благоприятные для привлечения инвесторов и обеспечить развитие социально-экономической сферы ускоренными темпами. Более 800 га используется под строительство производственных предприятий, жилищных комплексов, городской среды, объектов коммерческой недвижимости. ТОР расположена в Надеждинском районе Приморского края в 32 км от города Владивостока. ТОР создана Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года, она стала первой в Приморье территорией опережающего развития. Всего на Дальнем Востоке и Арктике создано 18 ТОР.
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Минвостокразвития РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Key Point - Кей Пойнт 28 4
|3data - 3дата 83 1
|Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 12 1
|МегаФон 8944 1
|Schneider Electric 575 1
|ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 1
|ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 120 1
|Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 1
|Вирцер Евгений 39 3
|Волошин Константин 14 1
|Зайков Максим 25 1
|Довлатов Артем 1 1
|Базыль Артем 8 1
|Шмаков Роман 17 1
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