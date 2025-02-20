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Минвостокразвития РФ Приморье ТОР Надеждинская ТОР территория опережающего развития


ТОР «Приморье» - часть территории Приморского края, где установлен особый правовой режим с целью осуществления предпринимательской и иных видов деятельности, призванный сформировать условия, благоприятные для привлечения инвесторов и обеспечить развитие социально-экономической сферы ускоренными темпами. Более 800 га используется под строительство производственных предприятий, жилищных комплексов, городской среды, объектов коммерческой недвижимости. ТОР расположена в Надеждинском районе Приморского края в 32 км от города Владивостока. ТОР создана Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года, она стала первой в Приморье территорией опережающего развития. Всего на Дальнем Востоке и Арктике создано 18 ТОР.


20.02.2025 В России построят крупный дата-центр за 3,2 млрд рублей 2
02.02.2023 На Дальнем Востоке запустили первый дата-центр уровня Tier III 2
03.09.2021 Schneider Electric и Key Point подписали соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Минвостокразвития РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Key Point - Кей Пойнт 28 4
3data - 3дата 83 1
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 12 1
МегаФон 8944 1
Schneider Electric 575 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 26 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 11 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
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