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Оборудование «Росэлектроники» позволит контролировать уровень стоков в очистных сооружениях

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал датчики для контроля уровня жидкостей на основе герметизированных магнитоуправляемых контактов (герконов). Приборы могут использоваться в том числе в химически агрессивных средах – например, для контроля уровня стоков в очистных сооружениях.

Датчик уровня состоит из направляющей трубки, в которой на разных уровнях установлены герконы, и поплавка со встроенным магнитом. При повышении уровня жидкости поплавок поднимается и под действием магнита геркон замыкается, изменяя состояние электрической цепи. Датчики могут быть интегрированы в автоматизированную систему управления технологическим процессом объекта (АСУ ТП) или применяться автономно с выводом информации на блоки управления.

Новые приборы выполнены в корпусе из высококачественного полимера, что позволяет безопасно использовать датчики в емкостях со смесями щелочей и кислот. Устройства способны выдерживать температуру от -40 до 140 градусов по Цельсию и относительную влажность воздуха до 95%. В зависимости от требований заказчика сигнализаторы можно оснастить шестью точками контроля уровня. В этом случае один такой датчик может заменить до шести аналогичных сигнализаторов с одной точкой контроля поплавкового, емкостного или кондуктометрического принципа действия.

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Устройства разработаны Рязанским заводом металлокерамических приборов (РЗМКП, входит в «Росэлектронику»), одним из крупнейших производителей герконов в мире.

«Простота конструкции и применение высококачественных герконов как элементов переключения гарантируют высокую надежность устройств. Благодаря стойкости к химическим агрессивным средам сигнализаторы могут применяться в пищевом, сельскохозяйственном, химическом производстве, а также в автоматизированных системах для очистных сооружений и в резервуарах хранения. Опытные образцы изделий успешно прошли испытания и предприятие готово приступить к серийному производству приборов», – сказал генеральный директор РЗМКП Аркадий Орлов.

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