На базе ОЭЗ «Технополис “Москва”» появится производство транзисторов на основе нитрида галлия

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» – «Зеленоградский нанотехнологический центр» (АО «ЗНТЦ») – запустит первую в России экспериментальную линию по выпуску кристаллов транзисторов на основе нитрида галлия. Эти радиоэлектронные компоненты используются при производстве мощных источников питания, модулей систем связи 5G, оборудования для серверов и дата-центров, беспроводных зарядных станций для электротранспорта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания ЗНТЦ, расположенная на площадке МИЭТ особой экономической зоны Москвы, завершила очередной этап подготовки инфраструктуры для выпуска кристаллов транзисторов на основе нитрида галлия – строительство и ввод в эксплуатацию участка для экспериментального производства. Предприятие вложило в проект около 1 млрд руб. Это первое подобное производство в России», – сказал Владимир Ефимов.

Нитрид галлия является одним из самых востребованных и перспективных материалов современной электроники. Развитие технологий на основе этого полупроводника имеет стратегическое значение для таких отраслей как телекоммуникации, автомобильная промышленность, промышленная автоматика и энергетика.

«По прогнозам ведущих аналитиков отрасли, среднегодовой темп роста мирового рынка силовой электроники на нитриде галлия в ближайшие два года составит 85%. Важными преимуществами транзисторов на основе этого полупроводника являются быстродействие в сравнении с изделиями, созданными по другим технологиям – Mosfet и IGBT, а также возможность работы при сильном напряжении и высокая надежность. ЗНТЦ планирует начать мелкосерийное производство микроэлектроники на нитриде галлия по базовым технологиям в 2023 г.», – сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Зеленоградский нанотехнологический центр» специализируется на разработке и производстве ЭКБ-датчиков и сенсоров для систем промышленной автоматики, энергетики, нефтегазовой промышленности, интеллектуальных систем управления.

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«В настоящее время «Зеленоградский наноцентр» совместно с технологическими и индустриальными партнерами работает над созданием полностью локализованной в России технологии производства электронной компонентной базы на основе нитрида галлия. Существенным преимуществом для компании является возможность минимизации инвестиционных затрат за счет использования инфраструктуры, сформированной в ОЭЗ «Технополис “Москва”», – отметил генеральный директор ЗНТЦ Анатолий Ковалев.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев отметил, что на данный момент в кластер микроэлектроники столичной особой экономической зоны входят более 30 резидентов.