Исламский чипмейкинг. Россия и Иран создадут совместное производство микроэлектроники

Россия подписала с Ираном соглашение о совместном производстве электроники. Со стороны России подпись составил Зеленоградский нанотехнологический центр. Курирует сотрудничество с Ираном в данном случае Минпрмторг. Одно из направлений сделки – производство иранской электроники на российских мощностях.

Микроэлектроника по-ирански

Россия и Иран заключили меморандум, подразумевающий совместное производство электроники, пишет «Коммерсант». Участниками сделки стали Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) со стороны России и Штаб по развитию нано- и микротехнологий в области развития сотрудничества в радиоэлектронной промышленности со стороны Ирана.

ЗНТЦ – крупная российская компания, в ассортименте ее продукции есть литографы, микросхемы и пр. в сентябре 2024 г. Она основана в 2010 г. (юрлицо – АО «Зеленоградский Нанотехнологический Центр»), основной вид деятельности – «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие» (код ОКВЭД – 72.19). Актуальная информация о финансах ЗНТЦ засекречена. В 2021 г. компания показала 171-процентный рост выручки год к году до 933,3 млн руб. и получила чистую прибыль на уровне 142,8 млн.

Как сообщили «Коммерсанту» представители курирующего эту сделку Минпромторга, договор обусловлен «взаимной заинтересованностью в развитии двустороннего сотрудничества в области радиоэлектронной промышленности. «В нынешних условиях отсутствуют препятствия для развития взаимовыгодного сотрудничества, направленного на формирование устойчивых производственных и сбытовых цепочек, за исключением ограничительных мер, введенных недружественными государствами», – сказал изданию представитель министерства.

Кто за что в ответе

Каждая из сторон будет реализовывать различные задачи в рамках сотрудничества. Российский ЗНТЦ, к примеру, начнет выполнять функции интегратора и внедрять контрактное производство для иранских дизайн-центров, сообщил «Коммерсанту» генеральный директор ЗНТЦ Анатолий Ковалев. Он подчеркнул, что в настоящее время в Иране нет ни одного проекта подобного рода.

© Amaviael / Фотобанк Фотодженика Выгода России от нового меморандума пока неочевидна

Ковалев отметил, что Россия и Иран будут обмениваться «компетенциями и сотрудниками в области микроэлектроники». Насколько сильны в этих областях иранские специалисты, он не уточнил.

«В данный момент речи об инвестициях не идет, однако примерная стоимость производства литографа для печати пластин 350 нм (0,35 мкм) находится в районе $4,5 млн», – подчеркнул Ковалев. По его словам, благодаря сотрудничеству иранская микроэлектроника появится в России, а российская – в Иране.

Знакомый с ходом подписания договора источник издания уточнил, что на начальном этапе сотрудничество с Ираном будет заключаться в «производстве литографического оборудования», которое в дальнейшем будет использоваться «для печати чипов, телекоммуникационных мультиплексоров, различных датчиков для автомобилей и др.»

В чем выгода для России

Минпромторг видит одним из следствий подписания меморандума с Ираном возможность вывода российских технологий и товаров на новые рынки. Однако к моменту выхода материала не было известно, почему такое соглашение было подписано именно с Ираном, а не с Китаем, рынок микроэлектроники которого в разы более широкий и развитый.

По оценке участников российской ИТ-сферы, новый меморандум несет немало выгоды для российской стороны, в частности, для отечественных производителей электроники. В ГК «Элемент» сообщили изданию, что в России есть мощная научная база и «развитые компетенции в разработке и производстве электронной компонентной базы». «Иран является одной из первых попыток российских технологических компаний выйти на международный рынок», – сказал «Коммерсанту» представитель производителя техники Fplus.

Россия и Иран не первый раз проявляют попытки сближения в техническом плане. В октябре 2023 г. CNews писал о подготовке к запуску в России производства иранской бытовой техники, включая чайники, холодильники и пр. Выпускать их планировалось на российских заводах Samsung и LG. К тому моменту сайты иранских вендоров если и были переведены на русский язык, то, вероятно, при помощи автоматического переводчика, притом довольно низкокачественного.

К концу сентября 2024 г. выяснилось, что иранские производители техники испытывают большие трудности с выходом на российский рынок. К тому моменту были провалены переговоры по получению мощностей трех заводов в России, один из которых простаивал на протяжении многих лет.