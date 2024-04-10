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Америка запрещает ПО «Касперского» для всех. Готовятся драконовские меры

Власти США намерены запретить своим гражданам пользоваться программным обеспечением «Лаборатории Касперского». Новые ограничения могут вступить в силу в ближайшие недели. Сейчас такой запрет распространяется только на госсектор.

Власти лезут в частные компьютеры

Администрация Президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) намерена запретить американским гражданам и частному бизнесу устанавливать на свои ПК разработки «Лаборатории Касперского», пишет CNN со ссылкой на свои источники в госаппарате США. Это будет прецедент – еще ни одна страна, присоединившаяся к антироссийским санкциям, не делала ничего подобного в отношении ПО российского происхождения.

По данным CNN, вопрос уже на финальной стадии проработки, и публикация документа ожидается в ближайшие несколько недель – буквально до конца апреля 2024 г. Под нововведение уже подогнана законодательная база – американский Минторг получил соответствующие полномочия на основании указов Байдена и его предшественника – Дональда Трампа (Donald Trump).

Угроза нацбезопасности

По словам источников CNN среди американских чиновников, официальная причина грядущего запрета на использование ПО «Лаборатории Касперского» на компьютерах частных компаний, а также простых пользователей – это «угроза национальной безопасности», которую российский антивирусный софт якобы таит в себе.

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«Лаборатория Касперского»
Власти США против «Лаборатории Касперского». Новый раунд

Одной из целей приказа будет снижение любого риска для критически важной инфраструктуры США, сообщили CNN собеседники, осведомленные о происходящем.

Пока неизвестно, какие именно разработки «Касперского» попадут под запрет, и тут есть два основных варианта. Власти США либо создадут «черный список» продуктов компании, в которую попадет часть ее наработок, либо запретят весь ее софт без исключения. По словам источников CNN, основной упор будет сделан именно на антивирусное ПО.

Никаких комментариев

Как пишет CNN, в госаппарате США не стали комментировать потенциальный запрет ПО «Лаборатории Касперского» в частном секторе. Проливать свет на ситуацию не стали, в том числе, и в американском Минторге.

«Лаборатория Касперского» тоже не обсуждает предполагаемый выпад американских властей. Редакция CNews обратилась к ее представителям с вопросами о том, насколько реальна угроза запрета, и какие действия компания предпринимает, чтобы избежать его. Также редакция спросила, что «Лаборатория» будет делать в случае, если запрет вступит в силу, и как это повлияет на ее бизнес. Представители компании отказались от комментариев.

Семь лет притеснений

Актуальная доля «Лаборатории Касперского» на американском рынке ПО для кибербезопасности на момент выхода материала не раскрывалась. В 2016 г. она составляла 4,3%, пишет «Коммерсант», а уже в 2017 г. бизнес компании в США ждали серьезные перемены, следствием которого стало сокращение ее доли до 3,8%. По статистике самой «Лаборатории», в начале апреля 2024 г. ее разработками пользовались 400 млн человек и 240 тыс. компаний по всему миру. Доля США в этом не установлена.

Проблемы у «Касперского» в США начались еще в эпоху правления Дональда Трампа. Так, в 2017 г. Министерство внутренней безопасности США опубликовало запрет на использование ПО компании в американских федеральных органах власти, прикрывшись нацбезопасностью. Ведомство подозревало компанию в связях с российскими спецслужбами.

В сентябре 2017 г. уже лично Трамп потребовал удалить все без исключения продукты «Лаборатории Касперского» из сетей госорганов США, притом в кратчайшие сроки – он выделил на это лишь 90 дней.

«Лаборатория» решила не отмалчиваться и без промедления обратилась в федеральный суд округа Колумбия с иском об отмене решения Трампа. В мае 2018 г. иск был отклонен – не помогло даже последовавшее за этим обжалование. В компании заявляли, что власти США не предоставили никаких доказательств того, что ее ПО может представлять угрозу для национальной безопасности страны.

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Импортонезависимость

События конца февраля 2022 г., навлекшие на россиян рекордное за всю историю человеческой цивилизации количество санкций, повлияли и на зарубежный бизнес «Лаборатории Касперского». Уже в конце марта 2022 г. компания оказалась в списке организаций, представляющих угрозу национальной безопасности США. Ее внесла туда Федеральная комиссия по связи США (FCC), обновляющая перечень раз в год.

«“Лаборатория Касперского” разочарована решением Федеральной комиссии по коммуникациям США запретить использовать определенные федеральные субсидии на телекоммуникационные системы на приобретение продуктов и сервисов “Лаборатории Касперского”. Это решение основано не на технической оценке продуктов компании, а было принято по политическим мотивам. Это фундаментально не соответствует подходу, которого мы придерживаемся», – заявили CNews представители «Лаборатории Касперского».

Давление в Европе и Канаде

За последние два года «Лаборатория Касперского» столкнулась с проблемами не только в США. Как известно, с 2010 г. компания входила в список спонсоров итальянской гоночной команды Scuderia Ferrari в «Формуле-1» (команда принадлежит итальянской автомобильной компании Ferrari). В первых числах марта 2022 г. упоминание «Лаборатории Касперского» в мгновение ока исчезло и с официального сайта Ferrari, и со всех гоночных болидов. При этом за неделю до случившегося глава команды Scuderia Ferrari Маттиа Бинотто (Mattia Binotto) во всеуслышание заявлял, что прекращения сотрудничества с «Лабораторией Касперского» из-за всем известных событий ждать не стоит, поскольку компания хоть и российская, но все же имеет статус международной.

В сентябре 2022 г. сразу пять стран Евросоюза (Польша, Литва, Латвия, Ирландия и Эстония) заявили о желании полностью «отменить» «Лабораторию Касперского» в Европе. Под этим подразумевался запрет европейским компаниям сотрудничать с ней.

Спустя год, в октябре 2023 г. на «Лабораторию Касперского» ополчились власти Канады. Программное обеспечение компании попало под запрет к установке и использованию на мобильных устройствах канадских политиков и чиновников. По словам властей страны, к ПО «Лаборатории» было утрачено доверие, хотя прецедентов по утечке правительственной информации с его помощью не было. Ограничения не коснулись ПК пользователей и частного бизнеса.

Геннадий Ефремов

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