Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

Positive Technologies: в 64% успешных кибератак используется вредоносное ПО

Positive Technologies выявила, что вредоносное ПО остается одним из основных методов атак на организации. Оно использовалось в 64% недавних инцидентов. Атаки злоумышленников привели к утечке конфиденциальной информации (55%) и нарушению основной деятельности организаций (27%).

По данным Positive Technologies, во II квартале 2024 г. в атаках на организации злоумышленники активно применяли вредоносное ПО для удаленного управления (41%), шифровальщики (38%) и шпионское ПО (18%). Для совершения атак злоумышленники использовали почту (50%), а также компрометировали компьютеры, серверы и сетевое оборудование (36%).

Самое популярное ВПО во II квартале — Remote Access Trojan (RAT). Оно позволяет злоумышленникам иметь постоянный доступ к скомпрометированным системам. Выросло на 15% и распространение ВПО через менеджеров пакетов, например, npm, PyPI. Так злоумышленники могли скомпрометировать пользовательские устройства и распространить другие типы ВПО — например, майнеры или RAT.

Злоумышленники часто использовали шпионское ПО и RAT для кражи данных банковских карт. Например, веб-скиммер Caesar cipher внедрялся в PHP-файл оформления заказа через WooCommerce (плагин для электронной коммерции с открытым исходным кодом для WordPress). Еще один пример шпионского ПОPegasus: злоумышленники создавали собственные инструменты и скрипты и распространяли их под именем ПО, разработанного фирмой NSO Group для правоохранительных органов и спецслужб. Киберпреступники хотели извлечь финансовую выгоду из названия известной шпионской программы: так, в одном сообщении в дарквебе постоянный доступ к инструментам, созданным злоумышленниками, продавался за $1,5 млн.

Что ждут пользователи от российской системы ВКС?
Импортонезависимость

«Количество атак с использованием вредоносного ПО продолжает расти, что соответствует тренду предыдущего квартала. В этом случае важно определить критически опасные угрозы, которые необходимо отслеживать и оперативно устранять. Аналитик SOC может заметить использование ВПО в сети и его дальнейшее взаимодействие с серверами злоумышленников благодаря системам анализа трафика (network traffic analysis, NTA) — например, благодаря PT NAD. Система детектирует современные киберугрозы, в том числе использование вредоносного и шпионского ПО, активность шифровальщиков в сети», — сказал Кирилл Шипулин, руководитель группы обнаружения атак в сети продукта PT NAD экспертного центра безопасности Positive Technologies.

Чтобы защититься от вредоносного ПО, эксперты также советуют разработчикам внимательнее относиться к используемым репозиториям и менеджерам пакетов в проектах. А организациям — использовать песочницы, которые позволяют открывать и запускать программы в изолированной виртуальной среде и выявлять вредоносную активность.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как технологии помогают выстроить процессы вокруг пациента, а не бумажек

Власти потратят 820 миллионов на кибергигиену чиновников и граждан

Максим Нартов, Nexign: Оценить окупаемость HRM-системы вполне реально

Обожаемые россиянами языки программирования оказались уязвимыми для хакеров. В топе самых дырявых – Java, JavaScript и C#

Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro

Хакеры на несколько дней отключили обновление антивируса DrWeb

Конференции

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Обзор ZALMAN CNPS13X DS BLACK: тихий процессорный кулер с ARGB-подсветкой

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: