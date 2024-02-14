В тюрьму посадили американцев, которые наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески

Граждане США Абаев и Лейман взломали с помощью российских хакеров диспетчерскую систему и организовали бизнес, помогающий таксистам не ждать очереди на заказ. За это Абаев получил четыре, а Лейман два года тюрьмы.

Русские помогали американцам

Взлом диспетчерской системы такси международного аэропорта Нью-Йорка имени Джона Ф. Кеннеди (JFK) привел к тому, что двое американцев оказались за решеткой на несколько лет, сообщил PCMag.

Граждане США, Дэниэл Абаев (Daniel Abayev) и Питер Лейман (Peter Leyman) были приговорены соответственно к четырем и двум годам лишения свободы после того, как оба признали себя виновными по одному пункту обвинения в сговоре с целью взлома компьютерной системы. Денежное наказание обвиняемых составило больше $3,5 млн.

В сговоре они были с гражданами России Александром Деребенцем и Кириллом Шипулиным, которые, по словам американских чиновников, остаются на свободе.

Абаев и Лейман «предположительно при содействии российских хакеров нанесли ущерб электронной системе диспетчеризации такси JFK, нарушив справедливый порядок и создав хаос для честных профессионалов такси», — говорится в заявлении прокурора США Дамиана Уильямса (Damian Williams).

Фото: Freepik Водителям такси приходится иногда по несколько часов ждать очереди на заказ от диспетчерской системы Нью-Йоркского аэропорта

«Их действия позволили совершать до тысячи мошеннических поездок на такси в день, что подчеркивает серьезную угрозу, которую кибер-хакерство представляет для критической инфраструктуры. Благодаря нашим совместным усилиям с партнерами из правоохранительных органов их схема была раскрыта, а обвиняемые были по праву приговорены», — сказал Уильямс.

Чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески

В аэропорту имени Джона Кеннеди таксистам обычно приходится ждать на стоянке, прежде чем диспетчерская система позвонит им, чтобы они могли забрать пассажира. Это система «первым пришел — первым обслужен», которая могла приводить к многочасовому ожиданию водителей.

О том, как решить эту проблему русские помогали американцам подробно писал CNews в декабре 2022 г. Но личности российских кибервзломщиков тогда еще были неизвестны.

Предприимчивые 48-летние американцы Абаев и Лейман договорились с «русскими хакерами» о взломе инфосистемы, который позволил им выписывать таксистам так называемые «пропуска» в начало очереди в обмен на скромное вознаграждение в размере $10 (690 руб. по курсу ЦБ на 21 декабря 2022 г.).

«Я знаю, что Пентагон взламывают… так что не можем ли мы взломать индустрию такси[?]», — написал Абаев в сообщении одному из российских хакеров.

По данным Министерства юстиции США, схема работала как минимум с сентября 2019 г. по сентябрь 2021 г.

Чтобы ею воспользоваться, водители отправляли номера своих удостоверений работника таксопарка в групповой чат. В ответ они получали сообщение, к какому терминалу подъехать.

Предприниматели даже придумали систему бонусов и поощрений, обеспечивающую водителей 100-процентной скидкой на их услуги. Чтобы получить право на бесплатный проезд в начало очереди, нужно было подключить к системе другого водителя, который ранее не пользовался их услугами. В итоге все были в выигрыше — Абаев и Лейман получали нового клиента, а водитель экономил $10.

Компенсировать затраты на хакеров, которым они заплатили $100 тыс., Абаев и Лейман смогли менее чем за две недели, после чего стали получать чистую прибыль.

Максимальное наказание по предъявленным им обвинениям составляет 10 лет лишения свободы. Так что они еще легко отделались.