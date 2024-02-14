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В тюрьму посадили американцев, которые наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески

Граждане США Абаев и Лейман взломали с помощью российских хакеров диспетчерскую систему и организовали бизнес, помогающий таксистам не ждать очереди на заказ. За это Абаев получил четыре, а Лейман два года тюрьмы.

Русские помогали американцам

Взлом диспетчерской системы такси международного аэропорта Нью-Йорка имени Джона Ф. Кеннеди (JFK) привел к тому, что двое американцев оказались за решеткой на несколько лет, сообщил PCMag.

Граждане США, Дэниэл Абаев (Daniel Abayev) и Питер Лейман (Peter Leyman) были приговорены соответственно к четырем и двум годам лишения свободы после того, как оба признали себя виновными по одному пункту обвинения в сговоре с целью взлома компьютерной системы. Денежное наказание обвиняемых составило больше $3,5 млн.

В сговоре они были с гражданами России Александром Деребенцем и Кириллом Шипулиным, которые, по словам американских чиновников, остаются на свободе.

Абаев и Лейман «предположительно при содействии российских хакеров нанесли ущерб электронной системе диспетчеризации такси JFK, нарушив справедливый порядок и создав хаос для честных профессионалов такси», — говорится в заявлении прокурора США Дамиана Уильямса (Damian Williams).

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Фото: Freepik
Водителям такси приходится иногда по несколько часов ждать очереди на заказ от диспетчерской системы Нью-Йоркского аэропорта

«Их действия позволили совершать до тысячи мошеннических поездок на такси в день, что подчеркивает серьезную угрозу, которую кибер-хакерство представляет для критической инфраструктуры. Благодаря нашим совместным усилиям с партнерами из правоохранительных органов их схема была раскрыта, а обвиняемые были по праву приговорены», — сказал Уильямс.

Чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески

В аэропорту имени Джона Кеннеди таксистам обычно приходится ждать на стоянке, прежде чем диспетчерская система позвонит им, чтобы они могли забрать пассажира. Это система «первым пришел — первым обслужен», которая могла приводить к многочасовому ожиданию водителей.

О том, как решить эту проблему русские помогали американцам подробно писал CNews в декабре 2022 г. Но личности российских кибервзломщиков тогда еще были неизвестны.

Предприимчивые 48-летние американцы Абаев и Лейман договорились с «русскими хакерами» о взломе инфосистемы, который позволил им выписывать таксистам так называемые «пропуска» в начало очереди в обмен на скромное вознаграждение в размере $10 (690 руб. по курсу ЦБ на 21 декабря 2022 г.).

«Я знаю, что Пентагон взламывают… так что не можем ли мы взломать индустрию такси[?]», — написал Абаев в сообщении одному из российских хакеров.

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Импортозамещение

По данным Министерства юстиции США, схема работала как минимум с сентября 2019 г. по сентябрь 2021 г.

Чтобы ею воспользоваться, водители отправляли номера своих удостоверений работника таксопарка в групповой чат. В ответ они получали сообщение, к какому терминалу подъехать.

Предприниматели даже придумали систему бонусов и поощрений, обеспечивающую водителей 100-процентной скидкой на их услуги. Чтобы получить право на бесплатный проезд в начало очереди, нужно было подключить к системе другого водителя, который ранее не пользовался их услугами. В итоге все были в выигрыше — Абаев и Лейман получали нового клиента, а водитель экономил $10.

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Импортозамещение

Компенсировать затраты на хакеров, которым они заплатили $100 тыс., Абаев и Лейман смогли менее чем за две недели, после чего стали получать чистую прибыль.

Максимальное наказание по предъявленным им обвинениям составляет 10 лет лишения свободы. Так что они еще легко отделались.

Анна Любавина

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