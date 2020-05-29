Российские власти хотят создать приложение для слежки за мигрантами

Мигрантов, проживающих и работающих на территории России, в будущем могут обязать устанавливать специальное приложение, содержащее их цифровой профиль. С таким предложением выступили эксперты МВД России. За отказ от установки ПО предложено применять санкции.



Цифровизация мигрантов

Эксперты Министерства внутренних дел России (МВД) предложили запустить в России специальное мобильное приложение для мигрантов. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, МВД подготовило прогноз развития ситуации в миграционной сфере с учетом «форс-мажорных факторов из-за пандемии коронавируса». Напомним, что из-за введенного на этом фоне режима самоизоляции с 28 марта 2020 г. по всей стране не работают сотни предприятий, в том числе и те, в которых работают мигранты.

Специалисты министерства предложили выделить краткосрочный (до конца 2020 г.) и среднесрочный периоды (ближайшие два-три года) с «оптимистическим» и "пессимистическим" вариантами развития. И создание мобильного приложения для мигрантов – это один из путей решения вероятного обострения ситуации.

Как это будет работать

К приложению с предварительным названием «Мигрант» предложено «привязать» цифровой профиль человека, приехавшего в Россию на заработки. Сам профиль будет представлять собой свод данных о мигранте, в том числе: его биометрические данные, сведения о здоровье, информацию о криминальном прошлом (при наличии), а также подобности о его социально-правовом статусе. Дополнительно профиль будет содержать «рейтинг социального доверия мигранта». Об этом рассказал собеседник агентства, не уточнив, что подразумевает собой этот рейтинг.

на каждого мигранта заведут цифровой профиль

«После открытия границ России предлагается установить предписание, которое сделает обязательным подключение приложения для всех въезжающих мигрантов. Отказ от установления мобильного приложения автоматически понижает рейтинг социального доверия к мигранту» – сказал источник РИА «Новости».

Другие подробности о приложении на момент публикации материала известны не были. В частности, источник не раскрыл возможный список поддерживаемых платформ и приблизительные сроки его разработки.

Сколько в России мигрантов

Количество мигрантов в России исчисляется миллионами. По словам собеседника агентства, по различным оценкам, в России во время пандемии коронавируса оказались от 4-5 до 12 млн иностранцев. Он уточнил, что лишь 2,5 из них – это официально зарегистрированные трудовые мигранты.

Как сказал глава Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Дмитрий Сергиенко, по состоянию на декабрь 2019 г. Количество проживающих в одной только российской столице мигрантов за год увеличилось на 15,4% и превысило 1,6 млн человек.

Другие предложения по решению проблем с мигрантами

Власти страны, пишет «Коммерсант», 19 марта 2020 г. продлили трудовые патенты для мигрантов, не успевших уехать в свои страны до закрытия российских границ, на 93 дня, до 15 июня 2020 г. В апреле 2020 представители ведомства заявили, что власти не будут аннулировать документы и депортировать иностранцев до 15 июня 2020 г. Также они временно отменили штрафы за нарушение сроков пребывания на российской территории.

В настоящее время, по информации РИА «Новости», власти рассматривают возможность объявления правовую амнистии тем мигрантам, которые находятся в России на нелегальном или полулегальном положении. Это поможет провести массовую государственную регистрацию мигрантов. Важное условие получения такой амнистии – мигранты не должны совершать преступления.

«Цифровая» Россия

Отдельное мобильное приложение в России будет создано не только для мигрантов, но и для граждан страны. Как сообщал CNews, Минкомсвязи подготовило проект правительственного постановления о проведении в Москве эксперимента по замене бумажного паспорта на мобильное приложение.

Согласно удаленному тексту проекта, предъявлять смартфон с запущенным приложением в рамках эксперимента можно будет при получении ряда муниципальных, государственных и иных услуг. Эксперимент предложено провести в период с 1 июля 2020 по 31 декабря 2021 гг.

Перед Минкомсвязи будет стоять задача до 1 декабря 2020 г. создать приложение «Мобильный индентификатор», а с 1 декабря 2020 по 31 декабря 2021 г. обеспечивать его поддержку и работоспособность.

Пользоваться приложением смогут исключительно лица, достигшие совершеннолетия – россиянам, которым еще не исполнилось 18 лет, участвовать в эксперименте нельзя.

Существует и ряд других ограничений: к примеру, пользоваться ПО «Мобильный идентификатор» будет разрешено лишь россиянам, зарегистрированным в Москве по месту жительства или пребывания. Кроме того, у них обязательно должен быть обычный бумажный паспорт.