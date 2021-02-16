Спецпроекты

В Maxpatrol SIEM появился контроль актуальности данных об инфраструктуре

Безопасность Администратору

Positive Technologies выпустила новую версию (6.1) системы выявления инцидентов безопасности Maxpatrol SIEM. Она позволяет быстро находить и актуализировать ИТ-активы с устаревшими данными, хранить инциденты в базе данных PostgreSQL и следить за загруженностью коррелятора.

Ранее при запуске сбора данных задачи на сканирование сети сразу распределялись по агентам. Это могло приводить к неравномерной загруженности агентов и накоплению очередей из задач. Теперь задачи распределяются по агентам по мере освобождения их ресурсов. В результате агенты нагружаются более равномерно и данные об ИТ-активах в сети актуализируются быстрее.

Чтобы постоянно поддерживать актуальность информации об ИТ-инфраструктуре, пользователи Maxpatrol SIEM 6.1 могут задавать срок устаревания сведений об активах. Отслеживать активы с неактуальными данными можно с помощью специального виджета и фильтрации активов.

При расследовании инцидентов важно отслеживать изменения на ИТ-активах. Ранее фильтрация по базе данных позволяла увидеть данные об активах только по состоянию на текущий момент. Для поиска сведений об их состоянии в прошлом приходилось заходить в карточку каждого отдельного актива. В Maxpatrol SIEM 6.1 в строке поиска можно задавать конкретный момент или период времени в прошлом: для этого предусмотрены специальные поля в интерфейсе и PDQL-запросы.

Выявленные инциденты безопасности в Maxpatrol SIEM теперь хранятся в системе управления базами данных PostgreSQL. Ранее в продукте использовалась СУБД Microsoft SQL Server, которая ограничивала размер базы данных до 10 ГБ. При достижении этого объема приходилось очищать базу вручную или докупать лицензию на SQL Server без лимита. С переходом на PostgreSQL пользователи Maxpatrol SIEM не ограничены в объеме сведений об инцидентах, которые могут храниться и обрабатываться в продукте.

«Мы выбрали СУБД PostgreSQL, поскольку она кроссплатформенная, работает и на Windows, и на Linux, — сказал Алексей Андреев, управляющий директор департамента исследований и разработки Positive Technologies. — Это важно, поскольку в следующей версии Maxpatrol SIEM мы планируем дать пользователям возможность полностью устанавливать продукт на Linux».

В Maxpatrol SIEM 6.1 появились дополнительные возможности для работы с дашбордами. Теперь пользователи могут разместить на дашборде любое количество виджетов в оптимальном порядке. Ширину виджета можно менять. Также дашбордами теперь можно делиться с коллегами. Для этого дашборд нужно сохранить как шаблон, которым могут воспользоваться другие пользователи текущей инсталляции Maxpatrol SIEM. Еще одно изменение — появление двух новых виджетов, которые позволяют контролировать количество активов без указанного уровня значимости и актуальность сведений об активах (предварительно нужно задать срок их устаревания).

В Maxpatrol SIEM 6.1 добавлены новые поля событий, связанные с аутентификацией пользователей, действиями с учетными записями и группами, запуском процессов и выполнением запросов. Их можно начать применять в правилах нормализации событий и правилах обнаружения угроз (правилах корреляции).

Maxpatrol SIEM 6.1 определяет правила корреляции, которые потребляют больше всего оперативной памяти и дополнительно нагружают коррелятор. Это позволяет понять, какие правила стоит переписать или донастроить, чтобы они срабатывали точнее — без долгого ожидания недостающих условий срабатывания.

Maxpatrol SIEM 6.1 поддерживает импорт данных в базу знаний PT Knowledge Base, новые версии поискового движка Elasticsearch и операционной системы Debian. Продукт обновляется и устанавливается на 25% быстрее за счет оптимизации инсталлятора.

Advertisement


Другие материалы рубрики

«Дырка» в Sudo10 лет позволяет кому попало получать права суперпользователя в Linux

Хакеры-вымогатели захватывают принтеры компаний и печатают на них требования выкупа

Печально известный троян научился шифровать сервера на Linux

Хакеры научились атаковать ПК через систему обработки ошибок Windows

В Сети недорого продаются документы сотрудников Apple, Google и Microsoft, провороненные разработчиком редактора PDF

ИБ-эксперты забраковали межсетевые экраны. 53% специалистов считают их бесполезными

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж

Обзор холодильника Samsung RB7300: простор и свежесть продуктов

Техноблог

Технологии для развлечений, которые не дожили до 2021

TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые нервничают: управлять сверхразумным ИИ будет невозможно

Роботы изо льда — дешёвая замена лунным автомобилям

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам