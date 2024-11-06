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«Базис» переводит Т2 на импортонезависимую экосистему виртуализации

Российский разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг «Базис» и российский оператор мобильной связи Т2 заключили контракт на поставку программного обеспечения для организации виртуальных сред. Продукты экосистемы «Базиса» заменят в инфраструктуре Т2 иностранные средства виртуализации. Об этом CNews сообщили представители «Базис».

Компании заключили соглашение на три года. Договоренности включают все продукты «Базиса» для виртуализации, услуги по их инсталляции, расширенную техническую поддержку и обучение сотрудников. Решения экосистемы будут поэтапно разворачиваться в инфраструктуре Т2, где они заменят VMware vSphere Standard и другие зарубежные разработки. На первых этапах флагманское решение Basis Dynamix, предназначенное для организации динамической инфраструктуры, будет развернуто на 700 физических серверов Т2. Далее количество переведенных на Basis Dynamix серверов постепенно увеличится до 4 тыс. по всей стране.

Одновременно Т2 запустила на своей инфраструктуре тестирование Basis Virtual Protect, средства резервного копирования виртуальных машин и кластеров Kubernetes, инструмент Basis Migration Assistant, который позволяет автоматизировать миграцию виртуальных машин. Вместе эти решения обеспечивают комфортный и безопасный переход на экосистему «Базис» без остановки бизнес-процессов заказчика. Также специалисты Т2 тестируют Basis Digital EnergyDevOps-конвейер для организации полного цикла разработки, тестирования и сопровождения программных продуктов.

Продукты экосистемы будет внедрять команда Professional Services «Базиса» вместе со специалистами Т2. Совместная работа на всех этапах позволяет легче преодолевать сложности, которые могут возникать во время переноса компонентов инфраструктуры, и обеспечивает передачу сотрудникам Т2 необходимой экспертизы. Кроме того, инженеры заказчика пройдут обучение по работе с Basis Dynamix на базе авторизованного учебного центра «КУДИЦ».

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«Наша сделка с Т2 является знаковой для отечественного рынка виртуализации. Флагманским продуктам «Базиса» придется круглосуточно работать в 69 регионах России, фактически по всей территории страны, и постепенно заменять иностранные решения без ущерба для бизнес-процессов оператора. Немалую работу предстоит проделать и в части передачи экспертизы. Однако положительный результат всех усилий даст четкий сигнал рынку, что в России возможно реализовать такие комплексные и масштабные проекты», – сказал Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса».

«Для нас наиболее приоритетной задачей является бесперебойная работа инфраструктуры, исключающая простои и потерю данных. Поэтому мы выбрали поэтапную миграцию с использованием специальных инструментов и сделали обучение наших сотрудников частью соглашения с «Базис». Вместе шаг за шагом мы построим надежную импортозамещенную инфраструктуру, соответствующую современным требованиям к устойчивости и безопасности данных», – отметил Алексей Мартынов, директор по информационным технологиям Т2.

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