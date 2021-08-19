Разделы

Интеграция Инфраструктура Облака
|

«Гарда Технологии» выбрала виртуальные серверы IBM Power для оптимизации разработки и тестирования решений в облаке

Российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» создает решения для различных задач безопасности, которые внедрены в крупнейших компаниях финансового сектора, промышленных предприятиях, телеком-операторах и государственных структурах России и стран СНГ. Одно из таких решений — «Гарда БД» — позволяет проводить мониторинг и блокировать локальные подключения к серверам баз данных, а также перенаправлять сетевой трафик к серверам баз данных при помощи специального ПО — агентов контроля подключений к базам данных.

Для реализации продукта компания выбрала виртуальные серверы IBM Power, интегрированные с облачной платформой IBM Cloud. Многие российские банки, в том числе крупные, используют операционную систему IBM AIX для обеспечения работы своих баз данных, обслуживающих самые нагруженные и бизнес-критичные сервисы.

«В среде виртуальных серверов IBM Power мы можем разрабатывать агентское решение «Гарда БД» под различные версии AIX, тестировать взаимодействие с операционной системой и установленной базой данных на низком уровне, проводить полноценное нагрузочное и функциональное тестирование, — сказал Дмитрий Ларин, руководитель разработки решения «Гарда БД» компании «Гарда Технологии». — Благодаря этому мы экономим время и снижаем капитальные затраты, а наши заказчики быстрее получают необходимые обновления и улучшения агентского решения под выбранную ими платформу».

На виртуальных серверах IBM Power Virtual Server можно динамически разворачивать контуры на базе архитектуры IBM Power. Развертывание одного или нескольких инстансов и сетевых сегментов, в том числе с помощью современных средств автоматизации, занимает несколько минут, что позволяет органично встроить их в DevOps процессы. При этом сервис полностью пригоден и для продуктивной эксплуатации и широко используется для развертывания корпоративных ERP-систем.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти придумали способы поддержки онлайн-образования

G-Core Labs вошел в топ-3 рейтинга глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud 2021

Market.CNews подготовил обзор ключевых параметров выбора глобального облачного провайдера

Какой должна быть идеальная СХД

Обзор основных услуг солидных облачных провайдеров

Россияне создали «самый маленький кассовый аппарат в истории человечества»

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как выбрать удобное кресло для работы за компьютером

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Как выбрать кондиционер для квартиры: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Машина скорой помощи в супер-микроволновке: революция в дезинфекции

Гибкая электроника будущего сможет работать на гигагерцовых частотах

Почему на Земле так много кислорода? Ученые «винят» Луну и микробов
Показать еще