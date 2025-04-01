K2 Cloud и Ensi подтвердили полную совместимость

Компании K2 Cloud (входит в экосистему «K2Tex») и ООО «ГринСайт» официально подтвердили совместимость и корректную совместную работу программного обеспечения «K2 Облако» и Ensi Platform. Соответствующий сертификат выдан по итогам испытаний, проведенных инженерами обеих компаний. Это первый подобный тандем облачной инфраструктуры и ИТ-решения, позволяющего автоматизировать бизнес-процессы в сфере e-com. Об этом CNews сообщили представители Ensi.

«Совместимость K2 Облако и Ensi открывает новые возможности для ритейлеров и e-commerce компаний, позволяя им использовать надежную облачную инфраструктуру вместе с гибкой open source-платформой», – отметил Сергей Зинкевич, директор К2 Cloud.

«Этот сертификат подтверждает, что совместное использование наших решений обеспечивает стабильную работу и масштабируемость для бизнеса», – сказал Егор Волков, генеральный директор Ensi.