Разделы

Интернет E-commerce
|

«Корус Консалтинг» расширит линейку решений для электронной коммерции за счет платформы Ensi

ГК «Корус Консалтинг» и разработчик решений для автоматизации электронной коммерции (e-commerce) Ensi заключили соглашение о партнерстве. Инструменты платформы позволят заказчикам enterprise-уровня автоматизировать бизнес-процессы электронной торговли: внедрение и запуски PIM- и OMS-систем, а также маркетплейсов.

Команда «Корус Консалтинг» создаёт высоконагруженные комплексные онлайн-проекты на стыке разных систем: e-commerce, CRM, ERP, BI. Автоматизация продаж для всех сегментов аудитории, а также качественный клиентский опыт помогают заказчикам завоевывать сложные рынки и выделяться среди конкурентов. Партнерство с Ensi позволит «Корус Консалтинг» расширить собственную накопленную экспертизу в сфере e-commerce и повысить эффективность внедряемых ИТ-решений.

Главные преимущества платформы Ensi — гибкая сервисная архитектура, открытая лицензия и современный обновляющийся технологический стек. ИТ-инструменты open-source-платформы Ensi помогают закрывать бизнес-задачи заказчиков enterprise-уровня и стимулировать цифровую трансформацию компании. Так, с помощью инструментов Ensi можно автоматизировать работу с товарным контентом (PIM), заказами (OMS), с нуля разработать и запустить маркетплейс и другие онлайн-платформы. Платформой уже пользуются такие компании как «Иль Де Ботэ», «Лэтуаль», «Ашан», Gloria Jeans, «Магнит Косметик» и другие ритейлеры.

Что ждут заказчики от систем бесперебойного питания?
техника

«Сотрудничество с одной из крупнейших ИТ-компаний страны «Корус Консалтинг» особенно важно для Ensi. Наши идеи эволюционного развития, IT-независимости и наращивания технологической зрелости уже доказали свою эффективность среди лидеров ритейла России. Новое партнерство — ещё один шаг к сплочению сообщества профессионалов для многогранного совершенствования платформы Ensi и поддержки подхода Open Source», — сказал Сергей Мелихов, директор новых проектов Ensi.

«Одна из наших ключевых задач — обеспечить клиентский сервис высокого качества для наших заказчиков и их контрагентов. Партнерство с Ensi позволит расширить пул эффективных e-commerce решений, которые мы сможем предложить нашим клиентам и подобрать наиболее оптимальный инструмент для достижения приоритетных бизнес-целей», — отметила Мария Бар-Бирюкова, директор департамента электронной коммерции ГК «Корус Консалтинг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics

Сисадмины виноваты в каждом третьем взломе российских компаний

Андрей Врацкий, eXpress: Супераппы возникли в ответ на запрос корпоративной среды заменить несколько разных приложений

Победа Трампа рекордно обогатила ИТ- и технологический бизнес США. Топ-9 миллиардеров, выигравших больше всех

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении

Ozon хочет стать официальным участником ВЭД и завести собственного таможенного брокера, чтобы ускорить импорт из Китая

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор умного дверного замка KENSUR A8: технологии на страже жилища

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще