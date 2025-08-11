Лариса Юстус стала коммерческим директором Brandquad

Лариса Юстус назначена коммерческим директором Brandquad – разработчика экосистемы ИT-продуктов для управления данными в e-commerce и маркетинге. Об этом CNews сообщили представители Brandquad.

Фокус Ларисы — масштабирование бизнеса и выстраивание эффективной коммерческой стратегии компании на быстрорастущем рынке retailtech и martech.

За плечами Ларисы 25 лет опыта в B2B: от дистрибуции в сегментах DIY, электронике и FMCG до трансформации агентского бизнеса и запуска retail media платформ в России. Более 13 лет Лариса – в рекламе, с 2021 г. в retail media. Будучи сооснователем Eshopmedia курировала создание инвентаря на e-com платформах, выстраивала отношения с ритейлерами, брендами и агентствами, запускала исследовательские инициативы. С 2025 года – сопредседатель комитета E-Retail Media в АРИР (Ассоциация Развития Интерактивной Рекламы). Помимо этого – спикер и модератор ключевых отраслевых конференций.

Лариса Юстус, коммерческий директор Brandquad: «Digital и e-commerce — это моя экспертиза и моя страсть. В Brandquad меня вдохновляет возможность быть в начале digital-цепочки — там, где рождается бренд в онлайне. Моя цель — вместе с Brandquad усиливать эффективность брендов клиентов в e-commerce и маркетинге и помогать им кратно расти. Сейчас самое время системно масштабировать решения, которые помогают расти и в digital, и офлайн».

Филипп Денисов, CEO и основатель Brandquad: «Лариса обладает уникальным бэкграундом: она глубоко понимает специфику рынка с разных сторон — от дистрибуции до рекламных технологий. Это особенно важно в нашей отрасли, где успех зависит от способности объединить данные, технологию и бизнес-задачи клиентов».