Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - 24AI

СОБЫТИЯ

09.02.2026 «Точка Банк» купил 100% компании MPStats 1
23.09.2025 «Точка Банк» поможет продавцам на маркетплейсах создавать инфографику с помощью онлайн-редактора 2
22.07.2025 «Точка Банк» запустил функцию онлайн-примерки одежды с помощью ИИ для продавцов на маркетплейсах 2
24.03.2025 «Точка» и «Акселератор ФРИИ» запускают инвестиционный конвейер для высокотехнологичных компаний 1
26.02.2025 «Точка» запустила опцию автозамены лиц на фото для карточек товаров 2
25.10.2024 «Точка» купила сервис генеративной графики для e-commerce 24AI 2

24TTL - 24ТТЛ 2 2
Kleek - Resto Pay - Ресто Пэй 3 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - DigitalKassa - ЦИБ 2 1
LG Electronics 3684 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк 45 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1681 1
Kama Flow - КФ Венчурс 25 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 20 1
ФРИИ Акселератор 56 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 41 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 390 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18694 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4128 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13028 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 343 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 723 1
MarTech - A/B-тестирование 80 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 1
Аксессуары 4133 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5890 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4954 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73756 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 469 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1064 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4843 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2873 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - Точка маркетплейсы 16 2
NVision Барьер 734 1
Климов Виталий 4 4
Завадских Андрей 15 3
Демидова Анастасия 7 1
Шишкин Юрий 1 1
Черобаев Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158259 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11782 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 210 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 153 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 347 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Аренда 2581 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4769 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 341 1
