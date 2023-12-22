Названа самая высокая зарплата российских ИТ-шников в 2023 г. Это без малого миллион

Согласно исследованию BestDoctor и hh.ru, уровень зарплат в ИT вырос в среднем на 10% за последний год. Самые большие компенсации работодатели предлагают программистам Java, Golang и iOS; а также техническим директорам (сhief technical officer) — от 800 тыс. руб. Правда, инфляция съедает часть зарплат, а рост зарплат ускоряет инфляцию.



Рост зарплат

Группа компаний BestDoctor и российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование вакансий и уровня зарплат в сфере ИТ. Согласно исследованию, уровень зарплат в ИT вырос в среднем на 10% за последний год, как сообщили CNews представители hh.ru.

Самые высокие зарплаты держатся на уровне 300-400 тыс. руб., а максимальная зарплата зафиксирована на уровне от 800 тыс. руб. в месяц и выше.

В ходе исследования было проанализировано более 160 тыс. вакансий программистов и разработчиков по всей России за 11 месяцев 2023 г.

Дорогие специалисты и щедрые компании

В результате исследования выяснилось, что самые высокооплачиваемые специалисты — это программисты языков Java, Golang и iOS, Senior frontend-разработчики и CTO (сhief technical officer). В топ-5 регионов в 2023 г. по числу высокооплачиваемых вакансий вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Татарстан и Свердловская область.

Самые высокие зарплаты в сфере ИT предлагают компании, занимающиеся разработкой ПО, системные интеграторы и интернет-компании (поисковики, платежные системы, соцсети, информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и прочее). На них приходится 80% ИТ-вакансий с предлагаемой зарплатой от 400 тыс. руб.

Фото: Freepik Максимальную ИТ-зарплату — от 800 тыс. руб. в месяц — исследование зафиксировало на вакансии технического директора в медицинском сервисе BestDoctor

Кроме программистов, наиболее высокими зарплатами чаще всего отличается позиция технического директора (сhief technical officer). Так, например, стартап WorkAl.pro ищет сhief technical officer на зарплату до 700 тыс. руб., а группа компаний BestDoctor предлагает на аналогичной позиции от 800 тыс. руб.

Причины — цифровизация и импортозамещение

Причинами роста стали в основном цифровизация и импортозамещение в сфере ИТ. В стране сформировался внушительный дефицит ИТ-кадров – в августе 2023 г. глава Минцифры Максут Шадаев утверждал, что стране не хватает около 700 тыс. таких специалистов.

«Росту зарплат в ИT способствовали сразу несколько факторов: развитие тренда на цифровизацию, необходимость разработки собственных решений и российского ПО, рост и развитие технологических компаний и вендоров», — считает Марк Саневич, сооснователь технологичной компании BestDoctor, предоставляющей медицинские и ДМС (добровольное медицинское страхование) сервисы.

«В частности, у нас потребность в ИT специалистах достаточно высока, так как мы находимся в активной стадии роста: в 2023 г. наша ИT команда выросла более чем 70%. А на 2024 г. у нас стоит амбициозная цель по запуску технологической платформы и команд автоматизации процессов. Это увеличит нашу штатную численность ИT команды на 42% и позволит повысить скорость выпуска продуктов, а также запустить новые бизнес направления», — сказал Саневич.

Кадровый дефицит и рекордно низкая безработица заставляет работодателей удерживать сотрудников повышением окладов. Такую стратегию выбирают 72,5% организаций, показал опрос консалтинговой компании RosExpert, о котором писал РБК в августе 2023 г.

Динамика роста

Уровень заработных плат в сфере ИТ по-прежнему один из самых высоких, но темпы роста снизились. ИТ-шники хоть и стали получать больше, однако еще два года назад их зарплата росла почти в три раза быстрее, как писал CNews в декабре 2023 г.

Да и «зарплатное» лидерство потеряно — кодеров обгоняют люди, по несколько часов в день стоящие у станка, и курьеры. По итогам осени 2023 г. средняя зарплата, предлагаемая фрезеровщику на «Авито работа», как сообщили CNews представители сервиса, превысила 101,2 тыс. руб. Курьеру предлагают в среднем 69 тыс. руб, а программисту — 67, 2 тыс. руб.

Не дотянули до миллиона

Самый высокий уровень зарплат исследование BestDoctor и hh.ru зафиксировало у руководителей технических служб, что понятно. Но и у них ежемесячный заработок не дотянул до миллиона. Это при том, что численность работников крупных и средних предприятий, получающих зарплату от одного млн руб. (до вычета подоходного налога) и выше, в 2023 г. увеличилась по сравнению с 2021 г. на 43%, или на 7,3 тыс. Такие цифры опубликовала на своем сайте FinExpertiza в начале декабря 2023 г.

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Больше всего работников-миллионеров трудится в сфере оптовой и розничной торговли — 4,3 тыс. человек, в обрабатывающей промышленности — 3,97 тыс. человек, в финансах и страховании — 3,66 тыс. человек. «Область информации и связи (сфера IT, телекоммуникации, телевидение и радио, издательская деятельность)» — на пятом месте.

Однако рассматриваемые суммы в реальном выражении постепенно снижаются по мере роста цен. Так, с учетом накопленной за два года потребительской инфляции (20,6%) один миллион рублей сегодня равноценен по покупательной способности 830 тыс. руб. в докризисном 2021 г., говорится в сообщении о результатах исследования.

Но и рост зарплат стимулирует инфляцию. В октябре 2023 г. «Известия» писали, что треть опрошенных ПСБ и «Опоры России» компаний назвали в качестве причины повышения цен на их товары и услуги рост расходов на фонд оплаты труда на фоне дефицита кадров.