В России появилась новая супервостребованная ИТ-профессия. Вакансии открываются ежедневно, зарплатная вилка выросла в разы

В России высокими темпами растет количество открытых вакансий специалистов в сфере искусственного интеллекта – в 2023 г. их на 80% больше, чем годом ранее. Единственный минус – работодатели предлагают кандидатам существенно меньше денег, чем те рассчитывают, но в целом зарплаты в ИИ-секторе, в отличие от других отраслей ИТ, растут очень быстро.

ИИ-специалист без работы не останется

Специалисты в сфере искусственного интеллекта в России получили возможность очень придирчиво выбирать место работы – в 2023 г. количество открытых вакансий для них выросло на 80% год к году, приводит «Коммерсант» статистику HeadHunter. Речи о десятках тысяч предложений во всех уголках страны пока нет, но прямо сейчас им доступен выбор из почти 2700 вакансий.

Профессия эксперта в машинном обучении (machine learning, ML), напрямую связанная с искусственным интеллектом, пока что намного менее популярна в России. Открытых вакансий, по данным НН, в стране лишь около 390, но их все равно больше, чем годом ранее – рост числа составил 21%.

Также специалисты в ИИ и ML востребованы не во всех сферах экономики страны. Значительный интерес к ним проявляют многочисленные ИТ-компании, а также системные интеграторы – из почти 2700 вакансий ИИ-экспертов в пределах 1400 приходится именно на эти организации. Их стало на 44% больше в сравнении с 2022 г.

Фото: Инвестпортал Хабаровского края ИИ-специалисты хотят получать больше, чем им могут платить работодатели

Впрочем, это далеко не рекордный показатель роста, хотя по числу предложений ИТ-фирмы и интеграторы впереди всех. Тем не менее, компании финансового сектора имеют все шансы обогнать их – пока что они сообща открыли лишь около 220 ИИ-вакансий, но это на 100% больше на фоне 2022 г. В сфере телекоммуникаций аналитики НН насчитали почти 650 связанных с искусственным интеллектом предложений о работе. Рост год к году – в пределах 15%.

Чаще всего компании ищут в свой штат ML-инженеров. Также им очень нужны архитекторы цифровых проектов и специалисты по разметке данных.

Зарплатные бюджеты пора увеличивать

По мере увеличения спроса на ИИ- и ML-специалистов растут и зарплаты, которые обещают им потенциальные работодатели. В сфере искусственного интеллекта средняя заработная плата к концу октября 2023 г. находилась в пределах 114,4 тыс. руб. в месяц, что на 9% больше, чем годом ранее. ML-специалистам предлагают больше – 155 тыс. руб. в среднем (рост год к году – 29%). При этом в других секторах ИТ-отрасли, как сообщал CNews, темпы роста зарплат снижаются.

Но, как бы быстро ни росли реальные предложения работодателей, требования работников ИИ- и ML-сфер к зарплате растут еще быстрее. Как сообщили изданию в МТС, зарплатные ожидания таких работников за год выросли на 20-30%, в VK говорят о росте в пределах 10-30%. По данным Ntechlab, рост находится на уровне 20%, но касается исключительно высококвалифицированных работников – начинающие специалисты более скромны в своих запросах.

В «Контуре» сообщили CNews, что зарплатные предложения специалистам в ИИ и ML выросли в среднем на 10-13%. Одновременно с этим зарплатные ожидания работников подскочили на 20%, уточнила редакции Елена Рыбинская, руководитель образовательных проектов «Контура».

Что не менее важно, в России очень сильно изменилась разница между минимальной и максимальной зарплатами, предлагаемыми в ИИ-сфере. Если раньше вилка была около 50-70 тыс. руб., то теперь она может достигать 200 тыс. руб., рассказала «Коммерсанту» глава отдела анализа данных и машинного обучения Naumen Татьяна Зобнина.

Людей на всех не хватает

Россия в настоящее время сталкивается с дефицитом кадров в очень многих сферах, и отрасль информационных технологий это не обошло стороной. По словам министра связи Максута Шадаева, стране в августе 2023 г. не хватало около 700 тыс. ИТ-шников.

В их число, судя по всему, входят и специалисты в машинном обучении и искусственном интеллекте. На их недобор, в частности, указывает гендиректор компании ZeBrains (оказывает услуги в разработке ПО) Рамиль Зайнеев. Он сообщил изданию, что в этой области наблюдается нехватка кадров, в результате чего «проектные команды внутри ИТ-компаний зачастую недоукомплектованы». «Один специалист может играть несколько ролей, например, разработчик – участвовать в формировании дата-сетов и в разметке данных», – добавил он.

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Факт нехватки специалистов по искусственному интеллекту, машинному обучению, а также по Data Science (они работают с большими объемами данных) подтвердила CNews руководитель образовательных проектов «Контура» Елена Рыбинская. Также она указала на рост спроса на таких специалистов, объяснив это тем, что ИИ-технологии «существенно ускоряют процессы, снимают с сотрудников рутину и позволяют бизнесу экономить».

Компании идут на разные хитрости, чтобы обеспечить себя нужным количеством ИИ-специалистов. По словам собеседников издания, одни фирмы внедряют практики обучения и дообучения персонала, другие, в особенности банки, идут по проверенному пути – предлагают зарплаты выше рынка. В некоторых случаях их предложения превышают среднюю зарплату в ИИ-сфере в два раза.

Елена Рыбинская сообщила CNews, что видит несколько способов решения проблемы с нехваткой ИИ-специалистов. Один из них – это наращивание количества бюджетных мест в вузах на профильных специальностях. «Это нормальная практика для вузов, где готовят цифровые кадры», – добавила она.

Также Елена Рыбинская отметила, что можно «менять образовательные программы, учебные планы и траектории». «Дать студентам возможность выбирать индивидуальные курсы – это актуальный тренд в образовании. Студенты довольно быстро замечают, как меняется рынок и запросы компаний – и смогут менять вектор своего обучения, чтобы получить наиболее востребованную специальность», – подытожила руководитель образовательных проектов «Контура».