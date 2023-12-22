Исследование BestDoctor и hh.ru: самые высокие зарплаты в сфере ИТ в 2023 г. — у программистов Java, Golang и iOS и технических директоров

Согласно исследованию, уровень зарплат в ИT вырос в среднем на 10% за последний год. Самые высокие зарплаты держатся на уровне 300-400 тыс. руб., а максимальная зарплата зафиксирована на уровне от 800 тыс. руб. в месяц и выше. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Группа компаний BestDoctor и российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование вакансий и уровня зарплат в сфере ИТ. Выяснилось, что самые высокооплачиваемые специалисты — это программисты языков Java, Golang и iOS, Senior frontend-разработчики и CTO (сhief technical officer).

В ходе исследования было проанализировано более 160 тыс. вакансий программистов и разработчиков по всей России за 11 мес. 2023 г. В топ-5 регионов в 2023 г. по числу высокооплачиваемых вакансий вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Татарстан и Свердловская область.

Самые высокие зарплаты в сфере ИT предлагают компании, занимающиеся разработкой ПО, системные интеграторы и Интернет-компании (поисковики, платежные системы, соцсети, информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и прочее). На них приходится 80% ИТ-вакансий с предлагаемой зарплатой от 400 тыс. руб.

Кроме программистов, наиболее высокими зарплатами чаще всего отличается позиция технического директора (сhief technical officer). Так, например, стартап WorkAl.pro ищет сhief technical officer на зарплату до 700 тыс. рублей, а группа компаний BestDoctor предлагает на аналогичной позиции от 800 тыс. руб.

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«Росту зарплат в ИT способствовали сразу несколько факторов: развитие тренда на цифровизацию, необходимость разработки собственных решений и российского ПО, рост и развитие технологических компаний и вендоров. В частности, у нас потребность в ИT специалистах достаточно высока, так как мы находимся в активной стадии роста: в 2023 г. наша ИT команда выросла более чем 70%. А на 2024 г. у нас стоит амбициозная цель по запуску технологической платформы и команд автоматизации процессов. Это увеличит нашу штатную численность ИT команды на 42% и позволит повысить скорость выпуска продуктов, а также запустить новые бизнес направления», — сказал Марк Саневич, сооснователь группы компаний BestDoctor.

Доля вакансий для ИT-специалистов, в которых предусмотрена удаленка, в 2023 г. чуть снизилась и составила 27%, тогда как в 2022 г. удаленную работу предлагали в 30% ИT-вакансий. А вот доля вакансий с упоминанием гибридного графика постепенно увеличивается с 2021 г.: в 2021 г. гибридный график предлагали лишь в 4% случаев, в 2022 г. — в 10%, а в 2023 г. доля вакансий с гибридным графиком выросла до 15%.

«Постковидная ситуация показала, что гибридный формат работы возможен и является устойчивой формой занятости, дает необходимую гибкость сотрудникам, которые хотят больше уделять времени саморазвитию или лучше выстроить баланс между работой и повседневной жизнью. Более трети респондентов, принявших участие в осеннем опросе hh.ru и «Яков и партнеры», считают, что доля сотрудников, работающих в гибридном формате, увеличится к 2030 г., а 44% ожидают, что гибридный формат работы или возможность удаленной работы станут важной частью новых требований к социальному пакету. В этих условиях очевидно, что компании, сделавшие этот формат занятости доступным, получат преимущества перед своими коллегами, занявшими более жесткую позицию», — сказала Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.