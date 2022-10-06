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«Интеррос» стал стратегическим инвестором компании BestDoctor

BestDoctor привлек раунд около 1 млрд руб. от группы российских инвесторов и заключил стратегическое партнерство с компанией «Интеррос». Средства будут направлены на развитие медицинских сервисов BestDoctor и запуск новых видов страхования собственной компании BestInsurе. Соглашение предусматривает приобретение «Интерросом» в дальнейшем неконтролирующего пакета акций BestDoctor с возможностью ввести своего представителя в Совет директоров компании.

В планах BestDoctor — до конца 2022 г. усилить медицинскую экосистему ДМС-продукта и развить линейку страховых сервисов под брендом BestInsure. Они будут включать страхование критических заболеваний, имущества, страхование от несчастного случая, страховки на время путешествия и прочее. Недавно компания запустила продукты страхования недвижимости, созданные вместе с Авито и другими партнерами.

Марк Саневич, генеральный директор и сооснователь BestDoctor: «Компания BestDoctor создала продукт, изменивший отношение пользователей к своему здоровью и медицине в целом. Наш сервис отличает клиентоцентричность, это доказывает высокий уровень удовлетворенности среди клиентов (CSAT 4.82 из 5). Опыт в построении технологичной ДМС-платформы и инвестиции “Интерроса” открывают для нас возможности для масштабирования в новые сегменты. Мы видим большую синергию с активами группы как для BestDoctor, так и для BestInsure»

Компании, принявшие решение инвестировать в проект, отметили хорошую динамику развития компании BestDoctor и ее перспективы занять лидирующие позиции в сегменте Medtech и Inshurtech. В свою очередь, стратегическим инвестором стал «Интеррос», активно развивающий собственные цифровые продукты в финансовом, банковском и промышленном секторах.

Сергей Батехин, генеральный директор компании «Интеррос»: «Партнерство с компанией BestDoctor в полной мере отвечает стратегии “Интерроса” по развитию высокотехнологичных направлений бизнеса и формированию отраслевых компаний-лидеров, в данном случае в сфере медицинских и страховых услуг. Мы ожидаем, что в результате этого партнерства компания BestDoctor займет лидирующие позиции на рынке ДМС и на страховом рынке в целом, а ее сервисы и компетенции получат новый импульс к развитию благодаря интеграции с технологиями других компаний группы “Интеррос”».

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BestDoctor – компания на рынке медицинских и страховых сервисов. Сейчас общее число пользователей платформы составляет 280 тыс. человек. В штате компании работают свыше 200 врачей и консультантов, а получить медицинские услуги по полису ДМС можно в 18 тыс. клиник по всей России. Среди корпоративных клиентов компании – «Мегафон», АФК «Система», онлайн-кинотеатр «Иви», «МТС банк», Aviasales, «Самокат» и др.

В 2021 г. BestDoctor привлек в общей сложности $26 млн от международного фонда Winter Capital Partners, шведского фонда VNV Global и австрийской страховой компании Uniqa, входящей в международную группу Raiffeisen Bank International. За счет этих средств была создана платформа по управлению здоровьем, объединившая все сервисы BestDoctor.

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