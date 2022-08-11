Влад Вольфсон станет партнером и коммерческим директором BestDoctor

Бывший коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон продолжит карьеру в BestDoctor в должности партнера и коммерческого директора. На решение Влада присоединиться к BestDoctor повлиял личный клиентский опыт и перспективы развития компании.

В BestDoctor Влад будет отвечать за улучшение системы продаж, выход на новые сегменты рынка, включая дистрибуцию новых страховых продуктов собственной страховой компании BestInsure, стратегический маркетинг и коммерческую стратегию развития компании.

«Я рад присоединиться к молодой и амбициозной команде BestDoctor. Главное наше достижение уже доступно рынку — NPS BestDoctor 75 при отраслевом значении -13. Среди наших клиентов компании, которым не безразлично качество сервиса ДМС для их сотрудников. Моя задача масштабировать этот успех и изменить рынок платной медицины и страхования в России», — сказал Влад Вольфсон.

Среди клиентов BestDoctor — «Мегафон», АФК «Система», ivi, РБК, «МТС банк», Aviasales, «Самокат» и еще более 200 российских и международных работодателей.

В планах BestDoctor до конца 2022 г. — усилить ДМС-продукт для B2B-рынка, развить линейку страховых продуктов для партнерского канала продаж и масштабировать сервис «Виртуальная клиника». А к концу 2023 г. — вырасти в четыре раза по выручке.

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«Рад понимать, что мы становимся сильным игроком рынка ДМС — качество нашего продукта, уровень нашей команды и благодарность клиентов — главные тому подтверждения. Уверен, Влад усилит наш топ-менеджмент и поможет BestDoctor вывести коммерческую функцию на новый уровень. Наша формула успеха: опыт Влада, умноженный на замотивированную команду и сильную продуктовую стратегию. Это позволит донести в рынок все продуктовые и технологические разработки BestDoctor, стать примером клиентоориентированного и продуктового подхода в медицине и совершить революцию в сфере здравоохранения», — отметил Марк Саневич, сооснователь и СЕО BestDoctor.

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Влад Вольфсон пришел в «Мегафон» в августе 2012 г. на позицию директора по работе с корпоративными клиентами. С декабря 2013 г. он стал директором по развитию корпоративного бизнеса компании. В октябре 2016 г. Вольфсон был назначен коммерческим директором «Мегафона». Ранее он занимал руководящие должности в таких компаниях, как «Медси», «Вымпелком», «Корбина телеком» и «Геосистем навигейшн» (Starcom).