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В «Домиленд» интегрировали цифровую страховую

Proptech-платформа «Домиленд» выпустила обновление: теперь в возможности экосистемы вошли страховые услуги. За IV квартал 2024 г. компания последовательно внедрила множество сервисов, актуальных для жильцов и управляющих компаний: от шеринга зарядок для электромобилей до подписки на консьерж-службу. Об этом CNews сообщили представители «Домиленд».

В начале 2025 г. началось внедрение нового функционала – теперь в «Домиленд» появилось страхование недвижимости: сперва во всех УК при оплате счетов за ЖКУ появилось добровольное страхование, а потом и возможность интеграции всей страховой документации в единое пространство, даже если полисы были оформлены вне платформы. Также добавили различные тарифы, позволяющие клиенту выбрать комфортную сумму страхования — ранее ни одно приложение управляющей компании не располагало таким функционалом.

До конца лета 2025 г. будут добавлены новые страховые продукты и реализовано более 30 функций и новых сервисов: пользователям станет еще удобнее, а УК смогут получать дополнительный доход от «Домиленд».

Партнер, позволяющий «Домиленду» расти и расширять сеть пользователей – СК «Лучи страхование».

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