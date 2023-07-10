Модульбанк запустил интеграцию с «1С:Бухгалтерией» для разметки операций АУСН в «1С»

Модульбанк запустил интеграцию с «1С:Бухгалтерией», которая позволяет предпринимателям более гибко работать с АУСН – автоматизированной упрощенной системой налогообложения. Теперь можно проверять разметку банка и корректировать её прямо через «1С.»

В июне 2022 г. Модульбанк запустил набор сервисов «под ключ» для поддержки предпринимателей на АУСН и первым подключился к информационному обмену с ФНС России в рамках эксперимента по введению нового налогового режима.

Бизнес на АУСН освобождён от деклараций, налогового учета и страховых взносов за сотрудников. Благодаря этому компании могут сэкономить до 3 млн руб. в год на налогах и сборах. Сейчас режим налогообложения доступен предпринимателям в Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане.

АУСН предлагает выбор ставки налога: 8% с объектом налогообложения «Доходы» и 20% с объектом «Доходы минус расходы». На новом режиме нет взносов на медицинское, пенсионное и социальное страхование сотрудников и индивидуальных предпринимателей, так как они уже содержатся в налоговой ставке. Бухгалтерия также упрощается за счёт автоматического ежемесячного расчета и уплаты налога, свободы от деклараций и большей части отчетности. АУСН подходит компаниям с выручкой до 60 млн руб. в год со штатом до пяти сотрудников, включая исполнителей на гражданско-правовых договорах.

Особенность нового налогового режима АУСН заключается в том, что к нему можно подключиться только через уполномоченный банк, который заранее разработал необходимый технический функционал и присоединился к информационному обмену с ФНС России. Банк передает данные по расчетному счету напрямую в ФНС и получает данные по онлайн-кассам при согласии клиента на их отражение в кабинете банка. На основании этих данных налоговая сама рассчитывает налог к оплате.

Модульбанк берет на себя кадровый и бухгалтерский учет, включая разметку операций, загрузку, конвертирование реестров и общение с ФНС. Есть бесплатные тарифы и платные с расширенным функционалом, они начинаются от 990 руб. в месяц.