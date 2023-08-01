«Контур» поможет найти потенциальных клиентов по уплаченным налогам и спецрежимам

Поиск клиентов для бизнеса стал точнее. «Контур.компас» умеет находить компании по уплаченным налогам и организации, которые применяют в том числе и экспериментальный налоговый режим. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сервис позволяет искать клиентов, поставщиков и даже конкурентов по уплаченным налогам и спецрежимам. Информацию о компаниях, которые платят хотя бы один из 18 видов налогов, сборов, акцизов и роялти, «Компас» черпает из открытых данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

Поиск по налогам поможет выйти на юрлица, владеющие землей, транспортом, недвижимостью. А еще — подобрать компании, которые платят «отраслевой» налог например, на игорный бизнес или на добычу полезных ископаемых.

Новая функциональность Компаса позволит также искать ИП и организации, которые работают по автоматизированной упрощенной системе налогообложения – АУСН. С июля 2022 г. ее тестируют в четырех регионах России: Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. Пока режим доступен только небольшим предприятиям, годовая выручка которых не превышает 60 млн руб,, а в штате числятся до пяти сотрудников.

Новая возможность сервиса адресована прежде всего обслуживающим бухгалтериям на аутсорсинге, банкам, юридическим фирмам, аудиторам, которые помогают другому бизнесу сохранять финансовое здоровье и защищать свои интересы. Прочие компании смогут найти новых клиентов в сегменте B2B по довольно яркому маркеру реальной деятельности.

Марина Захарова, руководитель проекта «Контур.компас»: «Мы продолжаем развивать поиск по налогам в «Компасе» — эти критерии подсвечивают масштаб бизнеса и реальную деятельность юридических лиц. Фильтр по АУСН сейчас охватывает небольшую выборку — порядка 1300 компаний. По мере расширения эксперимента их станет гораздо больше. Зато мы знаем об этих компаниях многое: численность сотрудников, потолок выручки, уровень цифровизации процессов и другие показатели, которые требуются для применения АУСН. Компас становится все точнее и все лучше решает задачи по поиску потенциальных клиентов и поставщиков, аналитике рынка, исследованиям конкурентов.

Что дает поиск по АУСН пользователям: банкам — участникам эксперимента — сразу найти организации на АУСН; банкам, которые не участвуют в эксперименте — сразу исключить участников эксперимента в ходе поиска потенциальных клиентов; бизнесу, который хочет работать с новичками рынка, или с микрокомпаниями, которые применяют АУСН — выйти на клиентов; бухгалтериям на аутсорсинге, которые рассчитывают налоги и сдают отчетность, в том числе налоговую — быстро найти заказчиков; образовательным организациям, которые специализируются на финансовом и налоговом законодательстве — сэкономить время на поиске клиентов.

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Найти такие организации в поиске Компаса можно по фильтру «АУСН» в блоке «Специальный налоговый режим».

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«Контур.компас» — это сервис для точного поиска и анализа организаций: клиентов, поставщиков, партнеров, спонсоров. Компас собирает данные из 22 общедоступных источников и помогает анализировать компании по различным параметрам, которых в сервисе уже более 60.

«Контур — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.