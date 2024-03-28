Работать с АУСН в интернет-банке «СберБизнес» стало удобнее

Пользоваться автоматизированной упрощенной системой налогообложения (АУСН) в «СберБизнес» стало удобнее. Раньше в разделе «Налоги и бухгалтерия» отчеты в ФНС о выплате зарплат сотрудникам (аналог формы 6-НДФЛ) надо было заполнять вручную, а теперь все персональные данные о сотрудниках загружаются автоматически. Эта же информация доступна в разделе «Моя организация». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Также налогоплательщикам на АУСН в Сбербанке больше не надо проверять уведомления в личном кабинете налоговой. Вся необходимая информация сейчас доступна в «СберБизнесе» в «Уведомлениях от ФНС», а сообщения поступают в раздел «Налоги и бухгалтерия».

Еще одно полезное новшество — в апреле в интернет-банке «СберБизнес» появится возможность смены налоговой базы. Клиент сможет учитывать в доходах величину расходов, отказаться от этого или вообще сняться с упрощенного режима через вкладку «Настройки». Раньше эти опции были доступны только в личном кабинете ФНС.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «С 1 января 2024 г. количество предпринимателей на АУСН, которые имеют открытые расчетные счета в Сбере, выросло на 25%. В итоге уже 30% всех использующих АУСН юрлиц работает с этим режимом в нашем интернет-банке. Мы и дальше будем совершенствовать работу данного сервиса, делая его удобнее и функциональнее для малых предприятий, ведь новый режим АУСН создан именно для предпринимателей с небольшими масштабами бизнеса».

Сбербанк запустил сервис для ведения бизнеса по АУСН в июле 2022 г. За это время через «СберБизнес» было размечено налоговыми кодами и отправлено в ФНС более 800 тыс. операций по расчетным счетам клиентов, применяющих АУСН. В интернет-банке «СберБизнес» они могут получить полную информацию о том, какое правило для разметки из рекомендаций ФНС применяется для проводимой операции. В некоторых случаях клиенту также даются подсказки, что написать в назначении платежа. Успешность автоматизированной разметки Сбербанка достигла уже 97%, то есть только в 3% случаев клиентам приходится самим вносить правки.

Также в «СберБизнесе» появился раздел «Запросы на оплату». Благодаря ему предприниматели могут работать с документами на оплату в едином пространстве. В нем можно увидеть выставленные контрагентами счета и входящие платежные требования, самостоятельно оформить исходящие платежные требования, выставить счета на оплату своим контрагентам и так далее. В мае 2024 г. в сервисе появится возможность сформировать ссылку для оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) и отправить ее контрагентам, а к концу 2024 г. — информация о возможных штрафах и начислениях.

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