На платформе SkillStaff появилась возможность получать вознаграждение за рекомендацию специалистов

Платформа гибкой занятости SkillStaff, объединяющая более 27 тыс. специалистов из 230 профессиональных направлений, запустила бессрочную реферальную программу. Новый инструмент позволяет участникам платформы получать пассивный доход за привлечение новых специалистов и способствует развитию экосистемы гибкой занятости в России. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Согласно условиям программы, агент получает 2% в виде баллов, которые можно конвертировать в рубли, от суммы заработка специалистов. Агент приглашает на SkillStaff нового специалиста (реферала), который закрепляется за ним. Технически реферальная программа автоматизированна через личный кабинет платформы. Агент формирует одну именную ссылку для коллег или друзей, благодаря чему нет необходимости передавать их персональные данные. Рефералы самостоятельно регистрируются на платформе и размещают резюме. Программа конфиденциальна для агентов, не имеет ограничений по сумме вознаграждения и действует бессрочно.

Агентом может стать как физическое лицо без статуса самозанятого или ИП на специальных налоговых режимах (НПД/АУСН), так и индивидуальный предприниматель, не использующий эти режимы.

«Сегодня многие специалисты ищут способы гибко зарабатывать, совмещая подработку с основной работой, и цифровые платформы становятся для них удобным инструментом. Гибкая занятость на рынке ИТ распространена, и этим инструментом уверенно пользуются и специалисты, и клиенты. Механизм реферальной программы станет приятным бонусом на рынке платформенной занятости в ИТ-сегменте», — отметила Полина Беляцкая, исполнительный директор платформы.

Запуск реферальной программы совпадает с периодом активного роста рынка гибкой занятости. В III квартале 2025 г. количество специалистов, работающих через платформу, выросло на 14% по сравнению со II кварталом 2025 г. На фоне других сфер в ИТ-направлении традиционно наблюдаются самые высокие показатели оплаты труда. Лидером по ставке стал руководитель по инновациям — 7000 руб./час. Далее следуют solution-архитектор с оплатой 4400 руб./час, разработчик SQL — 4000 руб./час, архитектор «1С» — 3815 руб./час и архитектор — 3605 руб./час.