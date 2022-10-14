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Автоматизированная упрощенная система налогообложения — теперь и в мобильном приложении «Сбербизнес»

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) стала доступна пользователям мобильного приложения «Сбербизнес». В июле 2022 г. «Сбер» одним из первых в стране обеспечил возможность уведомить налоговую о применении нового налогового режима в корпоративном интернет-банке «Сбербизнес». Теперь сделать это можно и в мобильном приложении. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В рамках эксперимента, проводимого ФНС России, АУСН могут воспользоваться предприниматели в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.

В мобильном приложении «Сбербизнес» можно подать уведомление о переходе на АУСН и увидеть начисленные налоги. Сервис позволяет делегировать банку часть функций налогового агента, например исчисление налога на доходы физических лиц за своих работников. Сумму налога ФНС назначит самостоятельно исходя из данных, переданных банком.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Для нас крайне важно поддерживать клиентов во всех начинаниях и обеспечивать их актуальной линейкой сервисов и услуг. Появление инновационного сервиса АУСН в мобильном приложении “Сбербизнес” упрощает работу с отчетностью и позволяет полноценно управлять бизнес-процессами компании со смартфона, что высвобождает время предпринимателя для решения стратегических задач по развитию бизнеса».

С помощью АУСН компании могут почти полностью отказаться от отчетности (в отдельных случаях — и от услуг бухгалтера и специалиста по персоналу) и сэкономить за счет нулевых ставок по страховым взносам. Сейчас АУСН можно выбрать только при регистрации бизнеса или в течение 30 дней после этого, а с 1 января 2023 г. эта возможность появится у всех индивидуальных предпринимателей и юрлиц в регионах эксперимента, независимо от текущего налогового режима.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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