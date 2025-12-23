Разделы

Северсталь Дистрибуция


СОБЫТИЯ

23.12.2025 Сотрудники «Северстали» разработали решения на основе генеративного ИИ для ежедневных задач 1
07.10.2020 «Сбербизнес» поможет «Северстали» принимать онлайн-платежи с помощью «ЮKassa» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Северсталь Дистрибуция и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 100 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8219 1
Северсталь ПАО - Severstal 564 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4918 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73442 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 353 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 215 1
Сбер - СберБизнес - SberBusinessAPI - Fintech API 32 1
Шалина Мария 15 1
Коробкина Оксана 15 1
Лоевская Анна 65 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51333 1
