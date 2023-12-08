Более 1000 пользователей выполнили верификацию по Сбербизнес ID в «Авито»

Сбербанк и «Авито» добавили возможность проверки подлинности (верификации) профиля для профессиональных пользователей по «Сбербизнес ID», способ подтверждения данных пользователя на основе технологий прямой интеграции SberBusiness API. Этот функционал востребован профессиональными продавцами, которые работают на платформе – ежедневно проверку таким способом проходят десятки компаний и предпринимателей, а их общее число достигло уже более 1000. об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

С помощью сервиса Сбербизнес ID на площадке «Авито» продавец оперативно может пройти верификацию и подтвердить свой аккаунт, доверие к нему со стороны покупателей возрастает. Продавец, прошедший верификацию и подтвердивший свой аккаунт получает специальная отметку — «Реквизиты проверены».

Площадка «Авито» благодаря этому способу верификации в автоматическом режиме проверяет подлинность аккаунтов продавцов и экономит на этом время.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «"Сбербизнес ID" становится все более востребованным среди бизнеса, в том числе на площадках продажи товаров и услуг. Его использование для авторизации делает работу с системой не просто более комфортной, но и безопасной, так как "Сбер", по сути, предоставляет дополнительное подтверждение корректности данных клиента. "Сбербизнес ID", в том числе, используется в платежных сервисах на основе SberBusiness API, например, в моментальных В2В-платежах при оплате товаров и услуг в интернет-магазинах. Возможности и спектр применения их постоянно расширяются, чтобы отвечать большему количеству потребностей и запросов наших клиентов».

Андрей Рыбинцев, директор по работе с данными «Авито»: «Прохождение проверки влияет на интерес со стороны покупателей. Наши исследования показывают, что более 54% лидов на платформе получают те профессиональные продавцы, которые подтвердили подлинность профиля одним из способов и получили цифровой бейдж. Фактически каждое второе объявление от профи создано в аккаунте со значком ʺДокументы провереныʺ или ʺРеквизиты провереныʺ. Мы знаем, что это важно для покупателей — более 90% опрошенных при выборе продавца делают выбор в пользу аккаунта со значком о пройденной проверке при прочих равных условиях. Поэтому мы ищем способы дать продавцам возможность быстро и просто подтвердить подлинность аккаунта — при этом обеспечивая высокий уровень безопасности. Один из таких инструментов — проверка по банковским ID, в частности с помощью "Сбербизнес ID"».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

«Сбербизнес ID» — единая учетная запись для регистрации и авторизации в сервисах Сбербанка и партнеров. Каждый день по ней авторизуются более 200 тыс. пользователей.

SberBusiness API — единый API Сбербанка, предоставляющий различные возможности для проведения операций клиентов-юридических лиц. Используется клиентами различных отраслей: машиностроение, ракетостроение, HoReCa, ретейл, и всех сегментов.

«Авито» – онлайн-платформа для коммерции в России. Ежедневно на платформе публикуется более 1 млн объявлений и совершается в среднем 10 сделок в секунду.