«Сбер» запускает новую программу по поиску уязвимостей «СберБизнеса» на BI.Zone Bug Bounty

Багхантеры проверят защищенность сервисов «СберБизнеса» — интернет-банка для индивидуальных предпринимателей и юрлиц. В нем представлены услуги и сервисы, которые помогают малому бизнесу начать работу и сделать ее продуктивной.

В рамках багбаунти-программы предлагается исследовать: веб-версию «СберБизнес»; мобильное приложение для Android.

Выплаты за подтвержденные уязвимости в зависимости от уровня их критичности достигают 500 тыс. руб.

Андрей Лёвкин, руководитель продукта BI.Zone Bug Bounty, сказал: «У «Сбера» более 3,4 млн корпоративных клиентов по всей России. Мы рады, что одна из ключевых финтех-компаний запустила программу для предпринимателей и юрлиц на нашей платформе и расширяет список ресурсов для исследований. Совместная работа специалистов «Сбера» и багхантеров повысит устойчивость сервисов к актуальным киберугрозам и в целом поможет усилить киберзащиту бизнеса страны».

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк» СберБанка, сказала: «Безопасность системы, сервисов, продуктов и, соответственно, клиентов – наш ключевой приоритет. Участие в программе Sber Bug Bounty поможет нам и дальше поддерживать максимальную защищённость систем, средств и данных клиентов «Сбера».

В программе Sber Bug Bounty уже присутствуют сервисы «СберИнвестиции», приложение «СберБанк Онлайн» и сайт банка, белые хакеры ищут баги в умных устройствах в программе Sber IoT и мошеннические уязвимости в цифровых сервисах в рамках программ Sber Anti-Fraud Bug Bounty.

Багхантеры делятся опытом взаимодействия с командами разработки банка.

Pasha, «белый хакер», участник программы Sber Bug Bounty, сказал: «Выражаю благодарность за вашу команду. Я еще не видел, чтобы так быстро отвечали. За это отдельное спасибо «Сберу».

BI.Zone Bug Bounty — это платформа для проверки защищенности внешней инфраструктуры с привлечением независимых исследователей. Компании размещают программы на платформе и получают отчеты об обнаруженных уязвимостях. Багхантеры при этом выбирают интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги.