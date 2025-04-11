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В Sber API появились депозиты

В Sber API появились возможность работать с депозитами. Теперь предприниматели могут открыть депозит на индивидуальных условиях. Предложения рассчитываются исходя из суммы, срока и других условий. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Клиентам доступен полный цикл по работе с депозитами, включая получение индивидуальных условий, открытие депозита, получение статуса по данной сделке, а также закрытие и аннулирование при необходимости.

Теперь открыть депозит можно не только в «СберБизнес», но и в своей учетной системе через Sber API. Потенциальная аудитория услуги на сегодняшний день насчитывает не менее 1,7 тыс. организаций.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Мы постоянно собираем обратную связь от клиентов и откликаемся на потребности бизнеса, расширяя функционал Sber API. «Сбер» первым в России предложил организациям работу с депозитами на индивидуальных условиях в формате прямой интеграции. Скоро мы подключим к Sber API другой важный продукт — неснижаемый остаток, чтобы стать еще удобнее и полезнее для наших корпоративных клиентов. Сегодня в Sber API можно получить свыше 100 различных услуг. Эту технологи используют 8 тыс. юрлиц, которые каждый день совершают 12 млн операций».

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