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«Сбер» позволил клиентам продолжать работу в «Сбербизнесе» без визита в банк после смены SIM-карты

«Сбер» позволил клиентам продолжать работу в «Сбербизнесе» без визита в банк после смены SIM-карты.

До недавнего времени смена клиентом SIM-карты или мобильного оператора почти всегда означала визит в офис банка для повторного подтверждения личности. Подобные дополнительные проверки чаще всего были вынужденными: если интернет-банк «Сбербизнес» фиксирует изменение международного идентификатора мобильного абонента (IMSI), это означает, что подписание документов с помощью SMS-кода приостановлено, а у клиента в приложении при попытке подписания возникает ошибка «Неизвестная сим-карта».

Для клиентов, чей бизнес связан с частым отсутствием в стране или регулярными командировками, такая необходимость могла обернуться большими неудобствами. На основе анализа клиентского опыта и реальных кейсов с решением подобного рода проблем банк пересмотрел процесс удалённой идентификации и внёс в него изменения, которые позволят существенно упростить клиентский опыт. Теперь клиенту в случае возникновения такой ошибки или при смене SIM-карты достаточно обратиться в банк по единому номеру поддержки юридических лиц (0321) или через приложение «Сбербизнес». В большинстве случаев можно в режиме диалога с оператором пройти удалённую идентификацию и восстановить возможность проводить операции в «Сбербизнесе».

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Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, сказала: «Мы поддерживаем пользователей и стремимся обеспечить доступность наших приложений в любых условиях. Восстановление возможности совершения операций при помощи удалённой идентификации было одним из частых пожеланий наших клиентов. Благодаря новому процессу это стало возможным. Доступность цифровой среды и инструментов для работы в ней, особенно в корпоративном банкинге, где время имеет свою цену, — основа любого сервиса. Мы надеемся, что физический визит клиента для подтверждения своей личности в офис банка после смены SIM-карты или оператора мобильной связи останется в прошлом».

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