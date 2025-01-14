Пользователи мобильного «СберБизнеса» теперь могут сами установить заставку по вкусу

Пользователи приложения «СберБизнес» теперь могут сами выбрать заставку, которая будет появляться при запуске программы. Новая опция доступна для самой актуальной версии мобильного приложения «СберБизнес» 3.62 на операционной системе Android. В результате «СберБизнес» стал одним из первых мобильных банков для предпринимателей, предложивших пользователям эксклюзивную настройку входа. Об этом CNews сообщили представители «СберБизнеса».

Выбор заставки в «СберБизнесе» напоминает аналогичную настройку дизайна в «Сбербанк Онлайн». Чтобы установить картинку, сначала надо зайти в раздел «Профиль», затем перейти в «Оформление» и потом — в «Заставки». Пользователям доступны три варианта выбора: взять готовую заставку из предложенной дизайнерами «СберБизнеса» базы изображений, установить собственную картинку из медиатеки смартфона или загрузить только что сделанную фотографию. В следующей версии мобильного приложения клиенты также смогут сгенерировать изображение при помощи нейросети Kandinsky.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Раньше предприниматели не могли изменить заставку на входе в мобильное приложение СберБизнес, как это, например, делали физлица в «Сбербанк Онлайн». Пользователи просили доработать эту настройку, и мы прислушались к их запросам. Все-таки удобство продукта зависит не только от его функционала, но и от внешнего вида. Любой человек, неважно бизнесмен это или нет, прежде всего хочет пользоваться качественным, быстрым и персонализированным приложением. Бизнес — это не только про деньги, прибыль и товары, но и про эмоции. И мы хотим, чтобы нашим клиентам всегда было приятно работать в СберБизнесе».

Мобильное приложение «СберБизнес» предлагает пользователям весь необходимый арсенал услуг для управления бизнесом со смартфона. Контроль остатков на счетах, платежи, переводы себе на карту, управление зарплатным проектом и бизнес-картами, работа с эквайрингом, подключение сервисов для развития и ведения бизнеса.

Месячная аудитория приложения составляет 1,26 млн пользователей, 593 тыс. пользователей мобильного приложения «СберБизнес» используют его каждый день, а больше половины из них — 700 тыс. — пользуются исключительно мобильным приложением для ведения бизнеса.