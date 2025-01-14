Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Пользователи мобильного «СберБизнеса» теперь могут сами установить заставку по вкусу

Пользователи приложения «СберБизнес» теперь могут сами выбрать заставку, которая будет появляться при запуске программы. Новая опция доступна для самой актуальной версии мобильного приложения «СберБизнес» 3.62 на операционной системе Android. В результате «СберБизнес» стал одним из первых мобильных банков для предпринимателей, предложивших пользователям эксклюзивную настройку входа. Об этом CNews сообщили представители «СберБизнеса».

Выбор заставки в «СберБизнесе» напоминает аналогичную настройку дизайна в «Сбербанк Онлайн». Чтобы установить картинку, сначала надо зайти в раздел «Профиль», затем перейти в «Оформление» и потом — в «Заставки». Пользователям доступны три варианта выбора: взять готовую заставку из предложенной дизайнерами «СберБизнеса» базы изображений, установить собственную картинку из медиатеки смартфона или загрузить только что сделанную фотографию. В следующей версии мобильного приложения клиенты также смогут сгенерировать изображение при помощи нейросети Kandinsky.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Раньше предприниматели не могли изменить заставку на входе в мобильное приложение СберБизнес, как это, например, делали физлица в «Сбербанк Онлайн». Пользователи просили доработать эту настройку, и мы прислушались к их запросам. Все-таки удобство продукта зависит не только от его функционала, но и от внешнего вида. Любой человек, неважно бизнесмен это или нет, прежде всего хочет пользоваться качественным, быстрым и персонализированным приложением. Бизнес — это не только про деньги, прибыль и товары, но и про эмоции. И мы хотим, чтобы нашим клиентам всегда было приятно работать в СберБизнесе».

Монопродукты для бизнес-коммуникаций уходят в прошлое. Будущее — за ИИ и комплексными решениями
Маркет

Мобильное приложение «СберБизнес» предлагает пользователям весь необходимый арсенал услуг для управления бизнесом со смартфона. Контроль остатков на счетах, платежи, переводы себе на карту, управление зарплатным проектом и бизнес-картами, работа с эквайрингом, подключение сервисов для развития и ведения бизнеса.

Месячная аудитория приложения составляет 1,26 млн пользователей, 593 тыс. пользователей мобильного приложения «СберБизнес» используют его каждый день, а больше половины из них — 700 тыс. — пользуются исключительно мобильным приложением для ведения бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

«Яндекс» готовится открыть российским программистам доступ к своему «убийце» GitLab

Российский вендор IBP-платформы раскрыл планы на 2025 год

Российский бизнес под атакой. Число хакерских нападений на компании за год выросло в 2,5 раза

Создание систем безопасности: можно ли говорить о готовности КИИ к современным угрозам ИБ?

Гигантская российская площадка для госзакупок через неделю призналась во взломе и попытке уничтожении инфраструктуры. Сервис не работает из строя

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году

Показать еще

Наука

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье

Революция в передаче данных: крошечные вихри света расширяют пропускную способность оптоволокна в 8-16 раз
Показать еще