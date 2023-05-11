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Строится глобальная блокчейн-сеть для расчетов между финансовыми гигантами

При участии Microsoft, Deloitte и Goldman Sachs создается блокчейн с механизмами защиты конфиденциальности, что делает его привлекательным инструментом для традиционных финансовых институтов. Непосредственный создатель — финтех-компания, с самого начала проекта пользовавшаяся поддержкой традиционного финсектора.

На плечах гигантов

Финтех-компания Digital Asset собирается развернуть глобальную блокчейн-сеть вместе с корпорациями Microsoft, Deloitte, Goldman Sachs, S&P Global и др.

Сеть под названием Canton Network должна будет обеспечить клиентам-организациям возможность использовать децентрализованную инфраструктуру, снабженную надежными механизмами защиты данных, а это фундаментальное условие для работы с финансовым сектором.

Как заявил Крис Цюлке (Chris Zuehlke), партнер компании DRW и директор компании Cumberland, еще одного участника CantonNetwork, у финансовой отрасли давно созрел запрос на блокчейн с усиленной защитой приватности, который позволит проводить «атомарные» транзакции через множество смарт-контрактов. CantonNetwork предположительно позволит это сделать.

Язык взаимопонимания

Приложения, развернутые в блокчейне, построены с помощью Daml — собственного языка смарт-контрактов Digital Asset. Daml создавался по образцу популярного языка программирования Haskell, но не является его прямым деривативом.

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Фото: © KostyaKlimenko / Фотобанк Фотодженика
Финтех-компания в сотрудничестве с грандами развертывает блокчейн для крупных финансовых организаций

DigitalAsset называет Daml своей основной технологией. Этот язык и одноименная платформа, предназначаются для создания и эксплуатации «комплексных, многопользовательских приложений», обеспечивают возможность самым разным финансовым системам взаимодействовать и синхронизироваться друг с другом.

Участники сети полагают, что подобные решения являются ключевыми составляющими для будущих цифровых распределенных инфраструктур финансового рынка.

Digital Asset контролирует технологию, на основе которой создается инфраструктура (смарт-контракты Daml и протокол Canton), однако владельцами узлов сети являются сами корпоративные участники проекта. Digital Asset относится к их числу, но является лишь одним из множества.

«В описании проекта говорится, что сеть Canton позволит объединить и обеспечить взаимодействие между изолированными друг от друга финансовыми системами и инфраструктурами, не компрометируя ни конфиденциальность, ни управляемость, и это, вероятно, главный рекламный слоган проекта, — отмечает Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Успех проекта теперь будет целиком зависеть от того, насколько эффективными окажутся инструменты защиты конфиденциальности».

Компания Digital Asset была создана в 2014 г. в Нью-Йорке. В 2015-2018 гг. исполнительным директором компании была Блайт Мастерс (Blythe Masters), британский финансист, в свое время исполнявшая управленческие функции в JPMorgan Chase, а также являющаяся членом советов директоров в GCM Grosvenor, Forge Global, Credit Suisse Group и др. Она выступает сооснователем финтех-компании Motive Partners и числится членом наблюдательного совета Палаты цифровой коммерции США.

Роман Георгиев

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